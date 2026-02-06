Ανάσα μετά το ράλι ή αρχή ξεπουλήματος; Tι δείχνει η τεχνική εικόνα του Χρηματιστηρίου

Το διάγραμμα δείχνει καθαρά ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια ισχυρή ανοδική τάση που επιταχύνθηκε από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά. Η κίνηση προς την περιοχή των 2.400 μονάδων ήταν «γεμάτη» (σειρά ανοδικών κεριών, σταθερή κλίση των κινητών, ανοδικό momentum), αλλά ακριβώς εκεί εμφανίζεται η πρώτη σοβαρή ένδειξη κόπωσης: αποτυχία διάσπασης/κατοχύρωσης πάνω από τις 2.400–2.405 και άμεση επιστροφή χαμηλότερα.

Στο τελευταίο κερί της εικόνας έχουμε υψηλό 2.400, χαμηλό 2.362 και κλείσιμο 2.366 (με άνοιγμα 2.398). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αγορά «δοκίμασε» τα ψηλά, βρήκε προσφορά και γύρισε, αφήνοντας πίσω της ένα αρνητικό μήνυμα βραχυπρόθεσμα. Το κρίσιμο, όμως, είναι αν αυτή η κίνηση σπάει τη δομή της ανόδου ή απλώς τη ξεφουσκώνει.

Τι λέει η τάση: οι κινητοί μέσοι κρατούν ακόμη το “story”

Οι δύο βασικοί οδηγοί τάσης στο διάγραμμα είναι οι SMA(10) και SMA(25):

SMA(10): 2.335 μονάδες

SMA(25): 2.258 μονάδες

Η τιμή (κλείσιμο 2.366) παραμένει πάνω και από τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο και πιο «ωμό» φίλτρο τάσης: όσο ο δείκτης κρατάει πάνω από τον 10ήμερο, η κίνηση τείνει να είναι διόρθωση μέσα σε ανοδική τάση. Αν χαθεί ο 10ήμερος, περνάμε σε πιο νευρικό στάδιο (διόρθωση που μπορεί να βαθύνει). Αν χαθεί και ο 25ήμερος, τότε αλλάζει η κουβέντα: η αγορά αρχίζει να χτίζει σενάριο ουσιαστικής αλλαγής τάσης.

Με απλά λόγια: η πτώση που βλέπουμε τώρα δεν έχει ακόμη «σπάσει» τίποτα σημαντικό. Έχει, όμως, στείλει προειδοποίηση ότι η ζώνη 2.400–2.405 είναι σκληρή αντίσταση.

Bollinger Bands: “άγγιγμα” πάνω, επιστροφή μέσα στο κανάλι

Οι ζώνες Bollinger (20,2) εμφανίζονται περίπου:

Κάτω ζώνη: 2.161

Άνω ζώνη: 2.405

Το πρόσφατο ράλι πλησίασε/ακούμπησε την άνω ζώνη (2.405) και αμέσως μετά γύρισε. Αυτό είναι κλασική συμπεριφορά σε “ζεστή” αγορά: όταν η τιμή κολλάει πάνω στο άνω band για μέρες, το momentum είναι δυνατό· όταν αποτυγχάνει να το κρατήσει και επιστρέφει προς τα μέσα, συχνά βλέπουμε mean reversion προς τη μεσαία ζώνη/κινητό (δηλαδή προς περιοχές τύπου 2.335 ή και χαμηλότερα).

Άρα τεχνικά, το γύρισμα από τα 2.400 δεν είναι από μόνο του «καμπάνα κραχ». Είναι περισσότερο το αναμενόμενο ξεφόρτωμα υπερθέρμανσης μετά από απότομη ανηφόρα.

RSI: υψηλά αλλά όχι «καμπανάκι» ανατροπής

Ο RSI(14) είναι 68. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι κοντά σε υπεραγορασμένες ζώνες (πάνω από 70), αλλά δεν τις έχει “καρφώσει” με τρόπο που να φωνάζει αντιστροφή. Σε δυνατές ανοδικές τάσεις, ο RSI μπορεί να κινείται για μεγάλο διάστημα μεταξύ 55–75 χωρίς να γκρεμίζεται η αγορά. Το σημαντικό εδώ είναι τι θα κάνει ο RSI αν η τιμή πέσει:

Αν ο RSI διορθώσει προς 55–60 και μετά ξαναγυρίσει ανοδικά, μιλάμε για κλασική υγιή διόρθωση .

. Αν «σπάσει» καθαρά κάτω από 50 και μείνει εκεί, τότε η διόρθωση παύει να είναι απλή ανάσα και αρχίζει να μοιάζει με αλλαγή καθεστώτος.

MACD: θετικός και ανοδικός, άρα το momentum δεν έχει “σβήσει”

Ο MACD (26,12) φαίνεται θετικός (58,88) και πάνω από τη γραμμή σήματος (στο γράφημα αναφέρεται και EXP(9) ~ 52,23). Αυτό μεταφράζεται σε: η μεσοπρόθεσμη ορμή παραμένει υπέρ των αγοραστών. Για να μιλήσουμε σοβαρά για περίοδο πτώσης, θα θέλαμε να δούμε:

αρνητικό γύρισμα στον MACD (cross down),

και ιδανικά πέρασμα προς/κάτω από το μηδέν σε βάθος χρόνου.

Δεν το έχουμε. Άρα, μέχρι στιγμής, οι τεχνικοί δείκτες λένε: διόρθωση, όχι δομική πτώση.

Τα κομβικά επίπεδα που θα ξεχωρίσουν “διόρθωση” από “πτώση”

Εδώ είναι η ουσία. Δεν κρίνεις από ένα κερί κοντά σε αντίσταση· κρίνεις από το τι χάνεται/κρατιέται μετά.

1) Άμεση ζώνη στήριξης: 2.360–2.335

Το 2.362 ήταν το χαμηλό της ημέρας και το 2.335 είναι ο SMA(10).

Αν η αγορά σταθεροποιηθεί εδώ και ξαναβγάλει ανοδικό κερί, το μήνυμα είναι: pullback και συνέχιση.

2) Δεύτερη άμυνα: 2.300–2.280

Ψυχολογικό επίπεδο και ενδιάμεση περιοχή όπου συνήθως μπαίνουν αγοραστές μετά από γρήγορο ράλι.

3) “Γραμμή που δεν πρέπει να χαθεί” για να μην αλλάξει το σενάριο: 2.258 (SMA25)

Κλείσιμο κάτω από τον 25ήμερο και αποτυχημένη επιστροφή πάνω του (δηλαδή να γίνει “resistance”) είναι το πρώτο σοβαρό σήμα ότι πάμε σε φάση πτώσης/βαθιάς διόρθωσης.

4) Αντίσταση-οροφή: 2.400–2.405

Είναι η περιοχή που πρέπει να “κατοχυρωθεί” με κλεισίματα για να συνεχιστεί το ανοδικό σκέλος χωρίς αστερίσκους.

Πιθανότερο σενάριο: απλή διόρθωση μέσα σε ανοδική τάση

Με βάση όσα βλέπουμε (τιμή πάνω από SMA10/SMA25, RSI υψηλός αλλά όχι κατεστραμμένος, MACD θετικός, Bollinger υπενθυμίζει υπερθέρμανση), το πιθανότερο είναι ότι ο Γενικός Δείκτης περνά φάση αποσυμπίεσης μετά από έντονο ράλι.

Αυτό συνήθως παίρνει μία από τις δύο μορφές:

Ρηχή διόρθωση προς 2.335 και μετά νέα προσπάθεια για 2.400–2.405.

προς 2.335 και μετά νέα προσπάθεια για 2.400–2.405. Πλαγιοκαθοδική εκτόνωση με “ταλαιπωρία” μερικών συνεδριάσεων (σφιχτό range), μέχρι να πέσει ο RSI χωρίς να σπάσουν οι στηρίξεις.

Πότε θα αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για «περίοδο πτώσης»

Για να το πούμε ξεκάθαρα: η αγορά δεν είναι σε πτωτική φάση όσο κρατά τη δομή της ανόδου. Το σενάριο “μπαίνουμε σε πτώση” δυναμώνει αν δούμε:

καθαρή απώλεια των 2.335 και επιτάχυνση χαμηλότερα,

και επιτάχυνση χαμηλότερα, κλείσιμο κάτω από τις 2.258 και αδυναμία άμεσης ανάκτησης,

και αδυναμία άμεσης ανάκτησης, RSI που γλιστρά κάτω από 50 ,

, MACD που γυρίζει καθοδικά με εμφανή επιδείνωση.

Αν αυτά συμβούν, τότε η σημερινή κίνηση δεν θα είναι “ένα φρενάρισμα”, αλλά η αρχή ενός μεγαλύτερου κύκλου διόρθωσης.

Συμπέρασμα

Το διάγραμμα λέει ότι αυτό που βλέπουμε μοιάζει περισσότερο με διόρθωση παρά με έναρξη πτώσης. Η αγορά έτρεξε γρήγορα, χτύπησε πάνω σε σκληρή αντίσταση (2.400–2.405), και τώρα κάνει αυτό που κάνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες φάσεις: ξεφουσκώνει.

Η διαχωριστική γραμμή είναι καθαρή: όσο κρατάει η περιοχή 2.360–2.335 και ειδικά ο SMA(25) στις 2.258, το ανοδικό σενάριο παραμένει το βασικό. Αν χαθούν αυτά, τότε αλλάζει το έργο και θα μιλάμε για ουσιαστική πτωτική περίοδο – όχι απλά για ανάσα.