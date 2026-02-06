Ανοδικά-κινείται-η-wallstreet-μετά-από-εβδομάδα-έντονων-αναταράξεων-σε-τεχνολογία-και-crypto

Οι μετοχές καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή (6/2), διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ένα θετικό κλείσιμο μιας ιδιαίτερα ασταθούς εβδομάδας, κατά την οποία οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές και ανησύχησαν για ενδεχόμενη κατάρρευση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,9% στις 6,858.46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει επίσης άνοδο 0,76% στις 22,712.89 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει κέρδη 573 μονάδων, ή 1,17% στις 49,482.52 μονάδες.

Τα κέρδη αυτά καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι η μετοχή της Amazon υποχώρησε κατά 9%, αφού ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και προειδοποίησε τους επενδυτές ότι αναμένει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων για φέτος. Αντίθετα, η μετοχή της Reddit ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ισχυρής καθοδήγησης (guidance) και προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Παρά τις πιέσεις στην Amazon, άλλες τεχνολογικές μετοχές καταγράφουν άνοδο: η Nvidia ενισχύεται κατά 3%, ενώ η Microsoft σημειώνει κέρδη σχεδόν 1%, μετά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες είχαν υποστεί απώλειες κοντά σε διψήφια ποσοστά μέσα στην εβδομάδα.

Το Bitcoin κατέγραψε πτώση 16% κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποχωρώντας πρόσκαιρα κάτω από τα 61.000 δολάρια. Ωστόσο, την Παρασκευή ανέκτησε μέρος των απωλειών του, σημειώνοντας άνοδο 6% και επιστρέφοντας πάνω από τα 67.000 δολάρια.

Η εικόνα αυτή ακολούθησε μια δύσκολη ημέρα στη Wall Street, με την αγορά να πιέζεται εκ νέου από τις τεχνολογικές μετοχές. Οι ημερήσιες απώλειες έφεραν τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq σε αρνητικό έδαφος για το 2026, με τους δύο δείκτες να καταγράφουν πτώση περίπου 2% και 4% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση. Ο Nasdaq, ειδικότερα, οδεύει προς τη χειρότερη εβδομάδα του από την περίοδο των αναταράξεων που προκάλεσαν οι δασμοί στις αρχές Απριλίου. Ο Dow Jones κινείται περίπου αμετάβλητος σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Οι μετοχές του κλάδου λογισμικού συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, με το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) να υποχωρεί κατά επιπλέον 5%. Το συγκεκριμένο ETF έχει χάσει πάνω από 11% μέσα στην εβδομάδα και βρίσκεται σε τροχιά της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας πτώσης του από το 2008, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την απειλή που συνιστά η τεχνητή νοημοσύνη για τον κλάδο.

«Η επαναξιολόγηση του επενδυτικού κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη θετική μας άποψη για τα θεμελιώδη μεγέθη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών για την AI», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Barclays, Venu Krishna. «Οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι τα κερδοφοριακά τους προφίλ είναι ανθεκτικά, ακόμη και αν η αγορά κάνει προσωρινά ένα βήμα πίσω από τα αφηγήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η πρόσφατη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς σημειώθηκε παράλληλα με απώλειες και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικευμένη διάθεση αποστροφής κινδύνου (risk-off) μεταξύ των επενδυτών.

Κλείνοντας υπενθυμίζεται ότι οι ρευστοποιήσεις στο ασήμι -μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη επενδυτική επιλογή που έχει γίνει πρόσφατα δημοφιλής στους ιδιώτες επενδυτές- επανήλθαν την Πέμπτη. Την Παρασκευή, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού συνέχισαν να υποχωρούν, ενώ το spot ασήμι κατέγραψε άνοδο.