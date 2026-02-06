Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 6
    Αυτιάς:-Εισηγητής-για-τον-Ευρωπαϊκό-Προϋπολογισμό-για-το-2027
    Αυτιάς: Εισηγητής για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2027

    Αυτιάς: Εισηγητής για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2027

    Πολιτική 1 Min Read

    «Εκτιμήθηκε η συστηματική παρουσία του κ. Αυτιά στις εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών, οι συνεχείς παρεμβάσεις του και η κατάθεση προτάσεων στην Κομισιόν»

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com