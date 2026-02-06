Γερμανία: Αύξηση των εξαγωγών τον Δεκέμβριο – Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Δεκέμβριο 2025 χάρη στην άνοδο των φορτίων προς τις ΗΠΑ και την Κίνα, ωστόσο η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 1% σε δημοσκόπηση του Reuters.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,9% κατά την ίδια περίοδο, ωστόσο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 βρέθηκαν μειωμένες κατά 12,9% με βάση ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, αποδεικνύοντας πώς οι δασμοί 15% των ΗΠΑ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα επηρεάζουν τις εξαγωγές.

Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ ήταν περισσότερες κατά 3,1%, ενώ οι εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5%.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν 10,7% ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 4,1% τον Δεκέμβριο.

Από την άλλη, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

«Το γερμανικό εμπόριο το 2025 σώθηκε επειδή η ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε αισθητά», σύμφωνα με τον Volker Treier, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιου εμπορίου στο Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο DIHK.

Με γεγονός πως οι εισαγωγές αυξάνονταν με χαμηλότερο ρυθμό από τις εξαγωγές το εμπορικό πλεόνασμα διευρύνθηκε στα 17,1 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο από 13,6 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο.

Πτώση στη βιομηχανική παραγωγή

Από την άλλη, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία υποχώρησε 1,9% περισσότερο από το ό,τι αναμενόταν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν πτώση 0,3%.

«Η πτώση στη γερμανική βιομηχανική παραγωγή σβήνει τις ελπίδες για ανάκαμψη του κλάδου», σημείωσε η Franziska Palmas, οικονομολόγος στην Capital Economics.

«Η βιομηχανία δεν αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, τουλάχιστον στην αρχή του έτους», σύμφωνα με τον Ralph Solveen, οικονομολόγο της Commerzbank.

«Τα μακροοικονομικά στοιχεία της Γερμανίας για αυτή την εβδομάδα δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στη φάση συσσώρευσης του φαινομένου της φιάλης κέτσαπ, με τα βιβλία παραγγελιών να γεμίζουν γρήγορα, αλλά την παραγωγή να υστερεί ακόμα», δήλωσε από τη μεριά του ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING.