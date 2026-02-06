Διεθνές σοκ από AI, εγχώριο σοκ από Metlen, και στο τέλος… τραπεζικό comeback στο Χρηματιστήριο

Μια συνεδρίαση που μέχρι τη 1 το μεσημέρι έμοιαζε έτοιμη να εξελιχθεί σε κανονικό sell-off, έκλεισε τελικά σχεδόν… άθικτη σε επίπεδο Γενικού Δείκτη. Η αγορά βούτηξε κάθετα πάνω από 2% στο πρώτο μισό της ημέρας, με καθολικές ρευστοποιήσεις και τις τράπεζες να δέχονται το μεγαλύτερο χτύπημα. Στο δεύτερο μισό, όμως, έγινε το κλασικό “reset”: οι ξένες αγορές γύρισαν σε ανοδική διάθεση μετά τη χθεσινή πτώση, οι αγοραστές επέστρεψαν στα βαριά χαρτιά και, στα τελευταία λεπτά, οι γνωστές παρεμβάσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους έσπρωξαν τον δείκτη στο «σβήσιμο» των απωλειών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.362,35 μονάδες (-0,17%), με τζίρο 424,21 εκατ. ευρώ. Το ενδοσυνεδριακό εύρος ήταν έντονο, ουσιαστικά μια πλήρης διαδρομή από «πανικό» σε «έλεγχο ζημιάς», αφού η αγορά πέρασε από απώλειες άνω του 2% στο πρωινό χαμηλό για να καταλήξει οριακά αρνητική στο κλείσιμο.

Το διεθνές sell-off από το AI χτύπησε το κλίμα και έφερε το πρώτο κύμα πωλήσεων

Η αφετηρία της πίεσης ήταν καθαρά εξωτερική. Η πτώση στις διεθνείς αγορές χθες και στις πρώτες ώρες σήμερα τροφοδοτήθηκε από sell-off στις μετοχές software, μετά τις ανακοινώσεις της Anthropic για την εξέλιξη του Claude με κλαδικές εφαρμογές που “πατάνε” πάνω σε υπηρεσίες υψηλής αξίας (από νομικές υπηρεσίες μέχρι data/real estate). Η αγορά διάβασε τις κινήσεις αυτές ως επιτάχυνση του ανταγωνισμού και πιθανό πλήγμα σε business models που μέχρι χθες έμοιαζαν «ασφαλή».

Για την Αθήνα, το μήνυμα ήταν απλό: όταν το διεθνές κλίμα γράφει risk-off, ο ΓΔ πληρώνει πρώτα μέσα από τα μεγάλα και τα ρευστά. Έτσι εξηγείται η κάθετη κίνηση της πρώτης μισής συνεδρίασης.

Η Metlen έβαλε φωτιά σε μια ήδη ευάλωτη αγορά

Η εγχώρια βόμβα της ημέρας ήταν η προειδοποίηση της Metlen για το EBITDA του 2025. Η εταιρεία ουσιαστικά είπε ότι ο στόχος δεν βγαίνει και πλέον βλέπει το EBITDA περίπου 25% χαμηλότερα, λόγω απρόβλεπτων υπερβάσεων κόστους στη δραστηριότητα M Power Projects (MPP) και αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα συναλλαγών του asset rotation plan στη M Renewables.

Η αγορά δεν έχει υπομονή σε αλλαγή guidance χρήσης. Η Metlen «τιμωρήθηκε» με τρόπο που δεν αφήνει αμφιβολία για το σοκ: έκλεισε στα 38,5 ευρώ με -13,25%, παραμένοντας ο αρνητικός πόλος όλης της συνεδρίασης. Και αυτό είχε συνέπεια ευρύτερη: ακόμα κι όταν γύρισαν οι τράπεζες, το βαρίδι ενός τόσο ισχυρού τίτλου κράτησε την εικόνα της αγοράς “βαριά”.

Οι τράπεζες πήραν στους ώμους τους την ανάκαμψη με Άλφα μπροστά και Εθνική πίσω

Το σημείο καμπής ήταν καθαρά τραπεζικό. Ο δείκτης τραπεζών όχι μόνο μάζεψε τη ζημιά, αλλά έκλεισε θετικός: FTSE ΧΑ Τράπεζες 2.806,89 μονάδες (+0,98%). Η ανάκαμψη «χτίστηκε» με πρωταγωνίστρια την Alpha Bank (+2,31% στα 4,43 ευρώ) και ακολούθησαν Πειραιώς (+1,91% στα 8,85 ευρώ) και Eurobank (+1,58% στα 4,185 ευρώ). Η Εθνική έμεινε πίσω και έκλεισε -0,52% στα 15,25 ευρώ, δείχνοντας ότι μέρος της αγοράς δεν ήθελε να “ανοίξει” πλήρως το ρίσκο στον κλάδο, παρά το τελικό γύρισμα.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: οι τράπεζες λειτουργούν ξανά ως «κλειδί» για τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση. Όταν θέλεις να γυρίσεις αγορά, γυρίζεις πρώτα τις τράπεζες.

FTSE Large Cap η εικόνα κλεισίματος και οι κινήσεις στα blue chips

Ο δείκτης FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.027,16 μονάδες (-0,28%), επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική εικόνα στα μεγάλα χαρτιά έμεινε ελαφρά αρνητική, λόγω του “κρατήματος” της Metlen. Στα υπόλοιπα blue chips υπήρξαν κινήσεις που έδειξαν στήριξη στο κλείσιμο:

Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) +0,82% στα 49,58 ευρώ , κλασικό «αμυντικό» αποκούμπι σε μέρες αβεβαιότητας.

, κλασικό «αμυντικό» αποκούμπι σε μέρες αβεβαιότητας. ΔΕΗ +0,66% στα 19,85 ευρώ και ΟΤΕ +0,49% στα 16,35 ευρώ , σημάδι ότι η αγορά ξανακοίταξε και τα σταθερά χαρτιά.

και , σημάδι ότι η αγορά ξανακοίταξε και τα σταθερά χαρτιά. ΟΠΑΠ -1,13% στα 17,55 ευρώ , με εμφανή διάθεση μείωσης έκθεσης σε τίτλους που είχαν προηγηθεί.

, με εμφανή διάθεση μείωσης έκθεσης σε τίτλους που είχαν προηγηθεί. Τιτάν (TITC) 0,00% στα 54,7 ευρώ, ουδέτερη στάση.

Άρειος Πάγος και αγορά οι επενδυτές ψήφισαν «μετρία επίδραση»

Παρά τον θόρυβο γύρω από την απόφαση του Αρείου Πάγου για δάνεια ενταγμένα σε πλαίσιο προστασίας, η τελική στάση της αγοράς στις τράπεζες δείχνει ότι οι επενδυτές – τουλάχιστον σήμερα – στοιχηματίζουν πως η επίδραση θα είναι μετρία και διαχειρίσιμη. Αν η αγορά φοβόταν σοβαρό χτύπημα σε έσοδα ή κεφαλαιακούς δείκτες, δεν θα έβλεπες τραπεζικό δείκτη να κλείνει +0,98% μετά από πρωινό σοκ.

Η αναβάθμιση στους δείκτες το καλό νέο που μπορεί να γίνει κακό βραχυπρόθεσμα

Ο προβληματισμός που κλωτσάει κάτω από το χαλί δεν είναι σήμερα οι ειδήσεις. Είναι η «μηχανική» των ροών, ειδικά αν προχωρήσει η αναβάθμιση της αγοράς. Το σενάριο που περιγράφηκε από τη Jefferies είναι ωμό: η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη στάθμιση στους δείκτες emerging απ’ ό,τι στους developed/παγκόσμιους. Άρα, αν μετακινηθεί κατηγορία, τα passive κεφάλαια των emerging θα αναγκαστούν να πουλήσουν, ενώ τα developed funds μπορεί να μην αγοράσουν στον ίδιο βαθμό λόγω μικρής στάθμισης και ρευστότητας.

Το πιο δυσάρεστο σημείο είναι ότι πολλοί EM επενδυτές είναι ήδη overweight στην Ελλάδα – και ειδικά στις τράπεζες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η αναβάθμιση μπορεί να δουλέψει βραχυπρόθεσμα σαν “downgrade” από πλευράς ροών. Το πρόβλημα δεν είναι τα θεμελιώδη, αλλά η δομή της αγοράς και το πώς την «γράφουν» τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η σημερινή συνεδρίαση άφησε δύο καθαρές εικόνες. Πρώτον, η αγορά μπορεί να απορροφήσει σοκ και να επιστρέψει, όταν το εξωτερικό βοηθά και όταν οι τράπεζες αναλαμβάνουν ρόλο “μοχλού”. Δεύτερον, ένα αρνητικό εταιρικό νέο σε βαρύ χαρτί είναι αρκετό για να κόψει τη φόρα και να θυμίσει ότι η περίοδος δεν είναι «στρωμένη».

Για την επόμενη συνεδρίαση, το βλέμμα θα πάει σε δύο μέτωπα: αν συνεχιστεί η σταθεροποίηση διεθνώς μετά το sell-off του software/AI και αν οι τράπεζες κρατήσουν το θετικό γύρισμα που έδειξαν σήμερα. Παράλληλα, η Metlen θα παραμείνει βαρόμετρο νευρικότητας μέχρι να αποσαφηνιστεί πώς περιορίζεται το θέμα κόστους στην MPP και πώς «τρέχει» το asset rotation.