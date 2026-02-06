Δύο-όχθες-του-Ατλαντικού:-Η-διαφορετική-στρατηγική-fed-και-ΕΚΤ-απέναντι-στον-πληθωρισμό

Στο τέλος του 2025, οι δύο μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις πληθωρισμού, αλλά οι απαντήσεις τους αποκαλύπτουν θεμελιωδώς διαφορετικές φιλοσοφίες νομισματικής πολιτικής που αξίζει να εξετάσουμε προσεκτικά.

Η Εικόνα των Αριθμών

Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε το 2,7% τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιθεία που δημοσιεύθηκαν από το Bureau of Labor Statistics. Πρόκειται για μια ελαφρά πτώση από το 3% του Σεπτεμβρίου, αλλά παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Fed. Ο πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε στο 2,6%, ενώ τα ενεργειακά προϊόντα σημείωσαν αύξηση 4,2%, με τη βενζίνη να ανεβαίνει 0,9% και το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτινάσσεται κατά 11,3%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Ευρωζώνη παρουσιάζει μια πιο ενθαρρυντική εικόνα. Ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο 2% τον Δεκέμβριο του 2025, από 2,1% τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας ακριβώς στον στόχο της ΕΚΤ. Ο βασικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις πτητικές τιμές τροφίμων και ενέργειας, μειώθηκε στο 2,3%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Οι Διαφορετικοί Δρόμοι των Επιτοκίων

Η Fed διατηρεί το βασικό της επιτόκιο σε εύρος 3,5%-3,75%, μετά από τρεις μειώσεις το 2025. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, η απόφαση για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης συνοδεύτηκε από ασυνήθιστες διχογνωμίες: δύο μέλη της επιτροπής τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων, ενώ ένα τρίτο μέλος ζήτησε μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Αυτή η διάσπαση απηχεί την αβεβαιότητα που επικρατεί στη Fed σχετικά με την κατεύθυνση της οικονομίας.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, κράτησε τα επιτόκια σταθερά για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2025. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο των κύριων πράξεων αναχρηματοδότησης στο 2,15%, και το επιτόκιο της οριακής διευκόλυνσης χορήγησης ρευστότητας στο 2,40%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε καμία συζήτηση για αύξηση ή περαιτέρω μείωση των επιτοκίων.

Η Στρατηγική της Προληπτικής Αναμονής

Η ΕΚΤ υιοθέτησε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στρατηγική “προληπτικής αναμονής”. Μετά από οκτώ μειώσεις επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2024, που μείωσαν το επιτόκιο καταθέσεων από 4% στο 2%, η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης έχει πατήσει το κουμπί της παύσης. Η απόφαση αυτή αντανακλά την επίτευξη του στόχου πληθωρισμού και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη.

Οι νέες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω στο 1,4% για το 2025, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 1,2%. Για τον πληθωρισμό, οι προβλέψεις δείχνουν μέσο όρο 2,1% το 2025, 1,9% το 2026 και επιστροφή στον στόχο του 2% μέχρι το 2028. Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε “καλή θέση”, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να παρακολουθεί τα δεδομένα με σαφήνεια και να αποφύγει προκαταβολικές δεσμεύσεις.

Η Δύσκολη Ισορροπία της Fed

Η Fed, αντιθέτως, βρίσκεται σε πιο περίπλοκη θέση. Με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονα πάνω από τον στόχο και την αγορά εργασίας να δείχνει σημάδια αδυναμίας, η αμερικανική κεντρική τράπεζα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κίνδυνους: την πρόωρη επιβράδυνση της οικονομίας ή την επιτρεπόμενη εδραίωση υψηλότερου πληθωρισμού.

Οι προβλέψεις της Fed για το 2026 είναι επιφυλακτικές. Μόνο μία περαιτέρω μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης προβλέπεται για ολόκληρο το έτος, μια εκτίμηση που αντανακλά τις ανησυχίες για την αύξηση του πληθωρισμού στο 3% τον Ιανουάριο του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αυγά, των οποίων οι τιμές εκτοξεύθηκαν κατά 15,2% λόγω της γρίπης των πτηνών.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τόνισε ότι οι μελλοντικές αποφάσεις θα εξαρτώνται αυστηρά από τα δεδομένα, με την επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πιέσεις πληθωρισμού και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση αβεβαιότητας στην πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι Διαρθρωτικές Διαφορές

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο κεντρικών τραπεζών αντανακλούν επίσης διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα. Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό, αλλά οι κατακτήσεις θέσεων εργασίας έχουν επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς. Η κατανάλωση των νοικοκυριών παραμένει ανθεκτική, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για την επίδραση πιθανών δασμών και φορολογικών αλλαγών υπό τη νέα κυβέρνηση.

Στην Ευρωζώνη, η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα με ανάπτυξη 0,3% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ο ισχυρός ευρώ ασκεί πιέσεις προς τα κάτω στις τιμές. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς και οι συνεχιζόμενες αδυναμίες στη μεταποίηση, δημιουργούν σύννεφα αβεβαιότητας.

Η Πρόκληση των Υπηρεσιών

Ένα κοινό πρόβλημα και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι ο επίμονος πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός υπηρεσιών παραμένει στο 3,4%, ενώ στις ΗΠΑ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο. Αυτή η επιμονή αντανακλά την ισχυρή ανάπτυξη των μισθών και την ακαμψία των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στη στέγαση.

Η στέγαση, που αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του καλαθιού του βασικού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, συνέχισε να ανεβαίνει κατά 0,4% μηνιαία τον Ιανουάριο, αν και ο ετήσιος ρυθμός έχει αρχίσει να επιβραδύνεται στο 3%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022. Αυτή η σταδιακή επιβράδυνση δίνει ελπίδες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να επιστρέψει στον στόχο μέχρι τα μέσα του 2026.

Οι Προκλήσεις του Μέλλοντος

Και οι δύο κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στο άμεσο μέλλον. Η Fed πρέπει να πλοηγηθεί σε ένα περιβάλλον πολιτικής αβεβαιότητας, με την πιθανότητα νέων δασμών και φορολογικών αλλαγών να δημιουργούν πληθωριστικούς κινδύνους. Παράλληλα, η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια εξασθένησης που θα μπορούσαν να απαιτήσουν πιο επεκτατική πολιτική.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, πρέπει να παραμείνει σε επιφυλακή απέναντι σε πιθανές ανατροπές. Ενώ η πλειονότητα των οικονομολόγων αναμένει σταθερά επιτόκια για το 2026, κάποιοι αναλυτές δεν αποκλείουν την πιθανότητα μιας αύξησης επιτοκίων στο τέλος του έτους αν ο πληθωρισμός ανατραπεί. Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, όπως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Συμπέρασμα

Η σύγκριση των στρατηγικών της Fed και της ΕΚΤ αποκαλύπτει δύο διαφορετικές φιλοσοφίες νομισματικής πολιτικής. Η Fed ακολουθεί μια πιο επιφυλακτική και αμυντική στάση, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον έλεγχο του πληθωρισμού και την αποφυγή της ύφεσης. Η ΕΚΤ, έχοντας πετύχει τον στόχο της, επιλέγει την υπομονή και την παρατήρηση, επιτρέποντας στις προηγούμενες μειώσεις επιτοκίων να διαχυθούν πλήρως στην οικονομία.

Οι διαφορές αυτές δεν αντανακλούν απαραίτητα διαφορετικές ικανότητες, αλλά διαφορετικές προκλήσεις και δομικά χαρακτηριστικά των δύο οικονομιών. Το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι στρατηγικές στους επόμενους μήνες θα έχει καθοριστική σημασία όχι μόνο για τις αντίστοιχες οικονομίες, αλλά και για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα στο σύνολό της.