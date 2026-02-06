ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Σκληρή γλώσσα από φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ σύντομα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την εισβολή.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να αμύνεται με εξαιρετικό θάρρος στο πεδίο της μάχης, το Κρεμλίνο διπλασιάζει τα εγκλήματα πολέμου, χτυπώντας σκόπιμα σπίτια και πολιτικές υποδομές».

«Ενεργειακές εγκαταστάσεις και συστήματα θέρμανσης έχουν όλα στοχοποιηθεί, αφήνοντας ολόκληρες κοινότητες χωρίς ρεύμα σε θερμοκρασίες μηδέν. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός κράτους που επιδιώκει την ειρήνη. Είναι η συμπεριφορά ενός έθνους που διεξάγει πόλεμο εναντίον ενός αθώου άμαχου πληθυσμού».

Σε δήλωσή της, η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «η Ρωσία θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο με ειλικρινή πρόθεση αν ασκηθεί πίεση να το πράξει», καθώς «αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία».

Russia will only come to the table with genuine intent if it is pressured to do so. So we are tabling our 20th package of sanctions against Russia covering energy, financial services and trade ↓https://t.co/6OmfycLWCc pic.twitter.com/xDE1zkqlIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2026

Οι προτεινόμενες κυρώσεις θα καλύπτουν την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το εμπόριο, ανέφερε η ΕΕ. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν «πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών για το ρωσικό αργό πετρέλαιο» για να «μειώσουν περαιτέρω τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας και να δυσκολέψουν την εύρεση αγοραστών για το πετρέλαιό της». 43 ακόμη πλοία θα καταχωρηθούν επίσης ως μέρος του σκιώδους στόλου, φτάνοντας τα 640 συνολικά.

Πρόσθετες κυρώσεις θα στοχεύσουν επίσης το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας, καταχωρίζοντας 20 ακόμη περιφερειακές τράπεζες και λαμβάνοντας μέτρα κατά των κρυπτονομισμάτων και των συναφών εταιρειών. Η ΕΕ θα «αυστηροποιήσει επίσης τους περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία με νέες απαγορεύσεις σε αγαθά και υπηρεσίες – από καουτσούκ έως τρακτέρ και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, αξίας άνω των 360 εκατομμυρίων ευρώ», και νέες απαγορεύσεις εισαγωγών σε μέταλλα, χημικά και κρίσιμα ορυκτά.

Για πρώτη φορά το εργαλείο κατά της καταστρατήγησης

Το μπλοκ θα «ενεργοποιήσει επίσης για πρώτη φορά το εργαλείο κατά της καταστρατήγησης, απαγορεύοντας την εξαγωγή οποιωνδήποτε μηχανημάτων ψηφιακού ελέγχου υπολογιστών και ραδιοφώνων σε δικαιοδοσίες όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος επανεξαγωγής αυτών των προϊόντων στη Ρωσία». Τα νέα μέτρα θα περιλαμβάνουν επίσης «ισχυρότερες νομικές διασφαλίσεις για τις εταιρείες της ΕΕ για την προστασία τους από παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή από άδικη απαλλοτρίωση στη Ρωσία λόγω καταχρηστικών δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με τις κυρώσεις».

Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να «εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις» για να «στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ενόψει της ζοφερής τέταρτης επετείου αυτού του πολέμου» στις 24 Φεβρουαρίου.