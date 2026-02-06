Επιτροπή διεύρυνσης και ο άσος στο μανίκι Ανδρουλάκη – Προβληματισμός για τον Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το «ραντεβού στα όργανα» που δίνει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινάει από βδομάδα, αφού αναμένεται να συνεδριάσει τόσο η Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου, όπου θα συναντηθούν ξανά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα κορυφαία στελέχη, αλλά και η Γραμματεία Οργανωτικού. Η συνάντηση στελεχών που απαρτίζουν τη Γραμματεία Οργανωτικού αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με τις εκκρεμότητες να παραμένουν και τα ζητήματα να είναι διαδικαστικά, όπως ο αλγόριθμος της επιλογής των Συνέδρων. Όμως προσεκτικοί παρατηρητές σημειώνουν ότι συχνά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και με δεδομένο ότι η κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει εύφλεκτη, μόνο ανέφελη δεν προμηνύεται η συνεδρίαση του Οργάνου.

Επιτροπή διεύρυνσης και ο άσος στο μανίκι Ανδρουλάκη

Σε μια επιχείρηση εξωστρέφειας από τη Χαρίλαου Τρικούπη το πιθανότερο τη Δευτέρα ο έμπειρος Κώστας Σκανδαλίδης αναμένεται να παρουσιάσει την «ομάδα κρούσης» για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – περίπου 30 στελέχη από όλη την Ελλάδα που θα βοηθήσουν στο έργο που έχει αναλάβει να φέρει στελέχη και πολίτες πίσω στο κόμμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη περίπου 1.000 πολίτες έχουν πει το «ναι» για την επιστροφή τους στη δημοκρατική παράταξη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει σταδιακά τις ανακοινώσεις. Στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει νικητής στο άτυπο μπρα ντε φερ που έχει αναπτυχθεί με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη διαρροή στελεχών. Έτσι μπορεί στην πράσινη παράταξη να έχασαν τον Αντώνη Σαουλίδη, τον Γιώργο Σιακαντάρη και τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, έχουν όμως όπως φαίνεται δυνατά όπλα στη φαρέτρα τους.

Στο τραπέζι παραμένει η επιστροφή της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ παρά τις πράσινες αναταράξεις, ενώ και το όνομα του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη παίζει δυνατά. Στα πασοκικά πηγαδάκια συζητείται και το όνομα του Θάνου Μωραΐτη που έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του σε πασοκικά δρώμενα μετά και την παρουσία του στη γιορτή της Τόνιας Αντωνίου, κάτι που συζητείται έντονα. Ένα ακόμα όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες είναι το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Καρκούλια.

Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για αμφίπλευρη διεύρυνση, με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος δίνει προσωπική μάχη και ότι έχει άσσο στο μανίκι του. Μπορεί το μυστικό να παραμένει επτασφράγιστο , ωστόσο οι πληροφορίες του sofokleous10.gr αναφέρουν ότι ένα όνομα έκπληξη δεξιών καταβολών παίζει έντονα να ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες.

Στο ημερολόγιο η Χαριλάου Τρικούπη έχει σημειώσει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μια μέρα μετά τη γιορτή των ερωτευμένων για την πανηγυρική εκδήλωση της Κ.Ο.Ε.Σ του Συνεδρίου. Όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση θα είναι και ένας προάγγελος για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τα στρατόπεδα στο Συνέδριο του Μαρτίου.

Τσουκαλάς- Φαραντούρης μαζί για τα κόκκινα δάνεια

Τα κόκκινα δάνεια φέρνουν κοντά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά και τον ανεξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή Νικόλαο Φαραντούρη. Οι δυο τους θα μιλήσουν το Σάββατο για τη στεγαστική κρίση σε εκδήλωση που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής, με τη συγκυρία και το γεγονός ότι ο Νικόλας Φαραντούρης έχει μείνει πολιτικά άστεγος μετά τη διαγραφή του από τον Σωκράτη Φάμελλο, να στρέφει τους προβολείς στην εκδήλωση

Υπόθεση Παναγόπουλου και αναταράξεις

Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της Χαριλάου Τρικούπη, που μέσω του Γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλου ζήτησε την αναστολή της κομματική ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, που δεν ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμμετείχε και στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Στο ΠΑΣΟΚ ξορκίζουν το κακό και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση το κόμμα να συγχέεται με περιπτώσεις που θυμίζουν παλιές κακές πρακτικές στελεχών.

Στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν υπήρξε ποτέ κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη και θυμίζουν ότι ο πρόεδρος είχε δεχτεί εισηγήσεις και το καλοκαίρι για τη διαγραφή του Γιάννη Παναγόπουλου λόγω των εκλογών της Ο.Τ.Ο.Ε τότε που κέρδισε δεξιός υποψήφιος με τις πλάτες του προέδρου της ΓΣΕΕ, όπως λένε πηγές, κόντρα στην πράσινη επιλογή.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.