Ευρωαγορές:-Νευρικότητα-και-απώλειες-με-το-βλέμμα-στην-τεχνολογία

Οι ευρωαγορές δεν ξέφυγαν από το γενικότερο πτωτικό κλίμα και άνοιξαν με απώλειες την Παρασκευή (6/2), καθώς μια εβδομάδα γεμάτη εταιρικά αποτελέσματα πλησιάζει στο τέλος της.

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,36%, αγγίζοντας τις 609,30 μονάδες.

Παράλληλα, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει απώλειες γύρω στο 0,5% στις 10,259.67 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,70% στις 8,179.50 μονάδες και ο γερμανικός DAX κινείται επίσης χαμηλότερα κατά 0,02% στις 24,438.94 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ χάνει 0,72% στις 45,489.50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 0,11% στις 17,726.16 μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι μετοχές επηρεάστηκαν από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων ο κολοσσός ειδών πολυτελείας LVMH, η φαρμακευτική Novo Nordisk, η πετρελαϊκή Shell, καθώς και μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι.

Συνοπτικά:

Η πετρελαϊκή Shell κατέγραψε τα ασθενέστερα τριμηνιαία κέρδη των τελευταίων πέντε ετών, αλλά διατήρησε σταθερές τις επαναγορές μετοχών

Οι μετοχές της LVMH κατέρρευσαν σχεδόν 8% καθώς τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου υστερούν έναντι των ανταγωνιστών. Αυτή τη στιγμή, σημειώνουν απώλειες 1,54%.

Οι μετοχές της Novo Nordisk βυθίστηκαμ μετά την προειδοποίηση της εταιρείας για πλήγμα στις πωλήσεις φέτος. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με κέρδη 6,06%.

Επιχειρηματικά νέα

Ήσυχη αναμένεται να είναι η ημέρα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, ωστόσο αρκετές εισηγμένες εταιρείες —μεταξύ των οποίων η γαλλική τράπεζα Société Générale και η δανέζικη εταιρεία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Orsted — πρόκειται να ενημερώσουν τους επενδυτές για τα οικονομικά τους στοιχεία έως το τέλος της ημέρας.

Στα εταιρικά νέα, οι μεταλλευτικοί κολοσσοί Rio Tinto και Glencore επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι εγκατέλειψαν τις συνομιλίες για μια πιθανή μεγα-συγχώνευση, η οποία θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία παγκοσμίως.

«Τα μέρη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους ενός συνδυασμού», ανέφερε η Glencore σε ανακοίνωσή της.

«Οι βασικοί όροι της πιθανής πρότασης προέβλεπαν τη διατήρηση τόσο της θέσης του προέδρου όσο και του διευθύνοντος συμβούλου από τη Rio Tinto, καθώς και μια αναλογική δομή ιδιοκτησίας της συνδυασμένης εταιρείας, η οποία, κατά την άποψή μας, υποτιμούσε σημαντικά τη σχετική συμβολή της Glencore στην υποκείμενη αξία του νέου ομίλου, ακόμη και πριν ληφθεί υπόψη ένα κατάλληλο ασφάλιστρο ελέγχου εξαγοράς».

Την Πέμπτη (5/2), τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχθηκε πιέσεις λόγω αντιπαράθεσης για τον διορισμό του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον —του οποίου οι σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκαν εκ νέου στο προσκήνιο μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Το πρωί της Παρασκευής, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων —γνωστών ως gilts— παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η στερλίνα ενισχυόταν κατά 0,3% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και υποχωρούσε κατά 0,1% έναντι του ευρώ.