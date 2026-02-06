Ευρώπη-και-Τουρκία-συμφωνούν-να-εργαστούν-για-την-αναθεώρηση-της-τελωνειακής-ένωσης

Η Ευρωπαία επικεφαλής για τη διεύρυνση και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσαν την Παρασκευή ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ–Τουρκίας και να βελτιώσουν την εφαρμογή της.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στην πρωτεύουσα Άγκυρα, την Παρασκευή.

«Είχαν την ίδια προθυμία να εργαστούν για την προετοιμασία του δρόμου για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα και για τις δύο πλευρές», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση στη συνέχεια.

Οι πλευρές χαιρέτισαν επίσης τη σταδιακή επανέναρξη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Τουρκία και δήλωσαν ότι σκοπεύουν να υποστηρίξουν έργα σε ολόκληρη τη χώρα και τις γειτονικές περιοχές σε συνεργασία με την τράπεζα.

- Reuters