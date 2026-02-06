Εφιαλτικοί 20 μήνες για Novo Nordisk – «Καπνός» 460 δισ. δολάρια

Η Novo μετά το πανευρωπαϊκό «χρυσό» της έπεσε εκτός του Τοπ 10 και τώρα η κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά τα 200 δισ. δολάρια.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2023 όταν η Novo Nordisk σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης ως η πολυτιμότερη εισηγμένη με 428 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την LVMH. Τον Ιούνιο του 2024, είδε την αγοραία αξία της να φτάνει το υψηλό των 659 δισ. δολαρίων, όμως έκτοτε τα πράγματα δυσκόλεψαν, με αποκορύφωμα την βουτιά 21% για τη μετοχή της: από την πολύ πιο απότομη μείωση των εσόδων και στη συνέχεια από την κυκλοφορία μίας φθηνότερης εκδοχής του χαπιού απώλειας βάρους Wegovy από την Hims & Hers Health.

Ακόμα και μετά από ένα μικρό ράλι την Παρασκευή, ο τίτλος της εξακολουθεί να βρίσκεται καθ’ οδόν για τη χειρότερη εβδομάδα του εδώ έξι μήνες. Η Novo μετά το πανευρωπαϊκό «χρυσό» της έπεσε εκτός του Τοπ 10 και τώρα η κεφαλαιοποίησή της ξεπερνά τα 200 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το -. Η δραματική πτώση έχει ωθήσει ορισμένους να αμφισβητήσουν κατά πόσον η εισβολή σε θεραπείες απώλειας βάρους άξιζε τον κόπο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η μετοχή της Novo θα ήταν υψηλότερη σήμερα αν δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την παχυσαρκία», τόνισε ο ειδικός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο Mizuho, Τζάρεντ Χολτς. Κάποτε ήταν μια εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ινσουλίνης, ενώ προσέλκυσε αυξημένη προσοχή όταν το ενέσιμο Ozempic – που αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία του διαβήτη – έγινε δημοφιλής μεταξύ των διασημοτήτων του Χόλιγουντ που ήθελαν να παραμείνουν σε φόρμα.

Η εταιρεία πήρε το δραστικό συστατικό του Ozempic, τη σεμαγλουτίδη, και την μετονόμασε σε Wegovy για να χρησιμοποιείται ειδικά για την απώλεια βάρους. Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ενέκριναν την ένεση Wegovy τον Ιούνιο του 2021, βοηθώντας την ταχεία άνοδο της μετοχής. Παρά το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης της Novo, δεν υπολόγισε την ταχύτητα και την κλίμακα του ανταγωνισμού.

Αρχικά, έχασε έδαφος από την αμερικανική αντίπαλο της, Eli Lilly – η οποία ξεκίνησε να πουλάει το φάρμακο απώλειας βάρους Zepbound στα τέλη του 2023 – και έχει επίσης δεχθεί πιέσεις από παρόμοια, χαμηλότερου κόστους προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. «Η τιμή είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το πόσος όγκος φεύγει από την επιχείρηση, χωρίς αμφιβολία», τόνισε ο Μάικ Ντούστνταρ, διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk. «Το είδαμε αυτό για πρώτη φορά με τους παρασκευαστές φαρμάκων» πρόσθεσε ο CEO.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι αγόραζαν απομιμήσεις προϊόντων «όχι επειδή δεν ήθελαν το πρωτότυπο, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να το σηκώσουν οικονομικά. Και μετά είδαμε πόσο πολύ και πόσο γρήγορα μπόρεσαν να διεισδύσουν στην αγορά οι ανταγωνιστές μας». Η μετοχή της Novo είχε τη χειρότερη χρονιά της, το 2025, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, απογοητευτικών αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών και πολλαπλών προειδοποιήσεων για τα επιχειρηματικά μεγέθη.