Η αγορά μετρά αντοχές στον τραπεζικό χάρτη

Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται από τις αρχές του έτους σε έντονα ανοδικό μοτίβο, έχοντας καταγράψει έως τώρα κέρδη της τάξης του +25%, με βάση το υψηλό της Τετάρτης στις 2.859 μονάδες. Πρόκειται για επίδοση που τον τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή συμμετοχή του κλάδου στη φετινή δυναμική.

Η ανοδική αυτή πορεία συνοδεύτηκε από ενδιάμεσες στάσεις και βραχυχρόνιες αποσυμπιέσεις, στοιχείο που βοηθά στη “δουλειά” των ανοδικών επιπέδων και δημιουργεί πιο σταθερή βάση σε περίπτωση διόρθωσης. Η χθεσινή συνεδρίαση έδωσε μια ελεγχόμενη υποχώρηση περίπου -3%, με την αγορά να καλείται τις επόμενες ημέρες να δείξει αν πρόκειται για απλή τεχνική εκτόνωση ή για κίνηση με μεγαλύτερο βάθος, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να τίθεται θέμα αλλαγής ροής.

Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.700 μονάδων λειτουργεί ως άμεση ζώνη ισορροπίας, με προηγούμενες αντιστάσεις να μετατρέπονται σε πεδίο επανατοποθέτησης. Το κομβικό σημείο εντοπίζεται στη χαρτογράφηση μέσω Fibonacci Arc, όπου προκύπτει ότι για να αρχίσει να διαταράσσεται η βραχυχρόνια τάση, θα πρέπει ο δείκτης να παραδώσει στους πωλητές το διορθωτικό τόξο του 37%, περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στις 2.600 μονάδες. Πέρασμα χαμηλότερα θα ανοίξει τη συζήτηση για κίνηση προς το διορθωτικό 50%, στο εύρος των 2.510 με 2.480 μονάδων. Όσο όμως η ζώνη των 2.600 μονάδων παραμένει εκτός προσέγγισης, η ανοδική δομή διατηρείται ενεργή και η διόρθωση λειτουργεί ως τεχνική διαδικασία εκτόνωσης της αγοραστικής ορμής.

Στις επιμέρους τραπεζικές μετοχές, η Eurobank κινείται στο ημερήσιο γράφημα για έβδομη συνεδρίαση μέσα στο εύρος 4,394 – 4,050 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής απόδραση. Κρίσιμο σημείο αποτελεί η ζώνη 4,05 – 4,00 ευρώ, η οποία δεν θα πρέπει να παραβιαστεί καθοδικά, καθώς κάτι τέτοιο θα αλλάξει τη βραχυπρόθεσμη διάθεση της μετοχής και θα ανοίξει τον δρόμο προς τα 3,88 ευρώ. Αντίθετα, άρνηση απώλειας των 4 ευρώ επαναφέρει τη μετοχή στην τροχιά των υψηλών με επόμενο στόχο τα 4,80 ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 ανακοινώνονται στις 26 Φεβρουαρίου.

Στο ημερήσιο διάγραμμα της Εθνικής Τράπεζας, η μετοχή έχει αρνηθεί τρεις φορές να περάσει πάνω από το επίπεδο των 16 ευρώ, με αποτέλεσμα να παλινδρομεί για περίπου οκτώ συνεδριάσεις γύρω από τη βάση των 15,10 – 14,90 ευρώ. Διάσπαση αυτής της κίνησης προς τα κάτω θα ωθήσει τη μετοχή προς το βασικό αμυντικό επίπεδο των 14,68 – 14,59 ευρώ, περιοχή που αν χαθεί θα φέρει τιμές κάτω και από τα 14 ευρώ. Το καθοδικό αυτό σενάριο δεν ενεργοποιείται όσο η μετοχή δείχνει αδυναμία διαφυγής κάτω από τα 14,90 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγοραστές θα επιχειρήσουν εκ νέου κίνηση προς τα 16 ευρώ, με πιθανή συνέχεια προς τα 17,40 ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2025 ανακοινώνονται στις 27 Φεβρουαρίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσέγγισε με ένταση τα 9 ευρώ, για να ακολουθήσει pullback με στόχο την ανάκτηση δυνάμεων προς τη ζώνη 8,54 – 8,46 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδο που δεν θα πρέπει να παραβιαστεί, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς τα 8,26 – 8,20 ευρώ και στη συνέχεια προς τη σκληρή ζώνη στήριξης των 7,85 ευρώ. Αντίθετα, σταθερό πάτημα πάνω από τα 8,46 ευρώ θα επαναφέρει τους αγοραστές με αυξημένες δυνάμεις προς τα 9 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσπάθεια καταγραφής διψήφιας τιμής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα οικονομικά αποτελέσματα αναμένονται στις 26 Φεβρουαρίου.

Τέλος, η Alpha Bank εμφανίζει το πιο επιθετικό ημερήσιο διάγραμμα. Μετά την ανοδική διάλυση του ορίου των 4 ευρώ, η μετοχή κινήθηκε ταχύτατα προς τον στόχο των 4,50 – 4,48 ευρώ, όπου και καταγράφηκε αποφόρτιση με επιστροφή λίγο πάνω από τα 4,28 ευρώ. Η επόμενη συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τα 4,26 ευρώ θα δώσει έδαφος για πίεση προς τα 4,16 ευρώ. Αντίθετα, διακράτηση των 4,26 ευρώ θα φορτίσει εκ νέου την ανοδική κίνηση με κατεύθυνση τη ζώνη των 4,80 – 5,00 ευρώ. Η Alpha ανακοινώνει τα νέα της για το 2025 στις 27 Φεβρουαρίου.

February 6, 2026