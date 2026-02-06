Η-ΕΕ-αυξάνει-τους-δασμούς-στα-κινεζικά-κεραμικά-στο-79%-για-να-αντιμετωπίσει-το-ντάμπινγκ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε απότομα τους δασμούς στις εισαγωγές κεραμικών πιάτων, ποτηριών, μπολ και άλλων επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών από την Κίνα, μετά από αναθεώρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που ισχύουν από το 2013.

Η Ένωση των 27 κρατών θα εφαρμόσει έναν γενικό δασμό 79% στα προϊόντα, αντικαθιστώντας προηγούμενους δασμούς που κυμαίνονταν από 13,1% έως 36,1%, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Αντίμετρα της ΕΕ

Η αύξηση εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων που έχει λάβει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί ως αθέμιτες κινεζικές επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιδεινώνουν τις ήδη τεταμένες οικονομικές σχέσεις. Από τις 63 εμπορικές έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι 47 αφορούν προϊόντα από την Κίνα.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι Κινέζοι παραγωγοί κεραμικών ανήκουν, ελέγχονται ή καθοδηγούνται από τις αρχές, λαμβάνοντας προνομιακή χρηματοδότηση, γη και πρώτες ύλες. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΕ κατασκεύασε το «κανονικό» κόστος για τις πρώτες ύλες, την εργασία και την ενέργεια χρησιμοποιώντας τα τουρκικά δεδομένα ως αναφορά και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Κινέζοι παραγωγοί εξάγουν σε τεχνητά χαμηλές τιμές.

Ο αναθεωρημένος δασμός θα ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Cerame-Unie, η κοινοτική βιομηχανία κεραμικών που ζήτησε την αναθεώρηση, αναφέρει ότι τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κατασκευαστών επιτραπέζιων σκευών και διακοσμητικών που απασχολούν άμεσα περισσότερα από 30.000 άτομα.

Με πληροφορίες από Reuters