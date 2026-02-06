Η-«εξωφρενική-πρόβλεψη»-κι-ένα-λογικό-σενάριο-που-θα-ανέβαζαν-τον-χρυσό-στα-10.000-δολάρια

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι το ράλι δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αφού έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 5.000 δολαρίων, μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100% στον Καναδά, οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 10.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Η άνοδος, εκτιμάται πως θα συνεχιστεί, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις, η πιθανότητα μεγαλύτερων από το αναμενόμενο μειώσεων των επιτοκίων και η αυξανόμενη πολιτική αναταραχή επιβαρύνουν το δολάριο.

Τι κρύβεται όμως πίσω από την πρόσφατη άνοδο του χρυσού;

Αποδυνάμωση του δολαρίου

Πέρα από τον επίμονο πληθωρισμό και τους παρατεταμένους φόβους για ύφεση στις ΗΠΑ η αποδυνάμωση του δολαρίου ώθησε τους επενδυτές να πωλήσουν έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου για χρυσό.

Φόβοι για τα διογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα

Ταυτόχρονα, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο συσσωρεύουν ράβδους χρυσού εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι το επιδεινούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουάσινγκτον -αλλά και αντίστοιχα προβλήματα σε άλλες χώρες- θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των κυβερνήσεων να εξυπηρετήσουν το διογκούμενο χρέος τους.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι κορυφαίοι αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, του Καζακστάν, της Βραζιλίας και της Κίνας, είχαν αγοράσει συνολικά 297 τόνους χρυσού, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC).

Η ασταθής εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ οδηγεί στο «Sell America»

Εν τω μεταξύ, η ολοένα και πιο ασταθής εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε -και- με την εκστρατεία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, τροφοδοτεί αυτό που ορισμένοι επενδυτές περιγράφουν ως το εμπόριο «Sell America».

«Η ανεξέλεγκτη δημιουργία δημοσιονομικού χρέους συνεχίζει να διαβρώνει την εμπιστοσύνη στα fiat νομίσματα, ενώ το αμερικανικό δολάριο έχει αποδυναμωθεί καθώς ο αμερικανικός εξαιρετισμός ξεφουσκώνει και τα κεφάλαια αρχίζουν να κατευθύνονται αλλού», ανέφερε η Saxo Bank της Δανίας σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Οι «Εξωφρενικές Προβλέψεις» της Saxo

Οι «Εξωφρενικές Προβλέψεις» της Saxo τον περασμένο Δεκέμβριο, περιέγραψαν δύο τεχνολογικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια.

Ο…τρόμος της «Q-Day»

Πρώτον, υπέθεσαν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν να γίνουν αρκετά ισχυροί ώστε να σπάσουν τα κρυπτογραφημένα wallets του Bitcoin -αυτό που η τράπεζα αποκαλεί «Q-Day»- επιτρέποντας στους «εισβολείς» να κλέψουν δισεκατομμύρια.

«Φανταστείτε τι θα συμβεί αν η Q-Day έρθει … Το κρυπτονόμισμα θα καταρρεύσει, ο χρυσός θα εκτοξευθεί σε πενταψήφια νούμερα, ενώ κάθε τράπεζα και κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον έλεγχο …», αναφέρεται.

Η ρελάνς του Πεκίνου

Δεύτερον, αν κλιμακωθούν οι εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, το Πεκίνο μπορεί να «δοκιμάσει τη νομισματική τάξη» με την εισαγωγή ενός «συνδεδεμένου με χρυσό» υπεράκτιου γουάν για διεθνείς εμπορικούς διακανονισμούς, εγκαταλείποντας ουσιαστικά το δολάριο ως αποθεματικό της νόμισμα και στέλνοντάς το σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Ο Μαρκ Κόνορς, ανεξάρτητος σύμβουλος που μελετά τη σχέση μεταξύ των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και του χρυσού, δήλωσε ότι το δεύτερο σενάριο υλοποιείται ήδη σε κάποιο βαθμό – τουλάχιστον μεταξύ των χωρών που πλήττονται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ράβδους για να πληρώσουν τις εμπορικές συναλλαγές.

«Βλέπω την πιθανότητα ο χρυσός να φτάσει τα 7.000 με 8.000 δολάρια φέτος», δήλωσε στον Observer.

«Ρωσία, Κίνα και αφρικανικές χώρες όπως η Νιγηρία χρησιμοποιούν ήδη χρυσό για να ξεφύγουν από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για τις αγορές πετρελαίου».

Προς τον χρυσό και κληροδοτήματα – συνταξιοδοτικά ταμεία

Ο Κόνορς αναμένει επίσης ότι και οι θεσμικοί επενδυτές θα αρχίσουν να συσσωρεύουν χρυσό καθώς αναζητούν υψηλότερες και πιο σταθερές αποδόσεις.

«Τα κληροδοτήματα και τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν υποχρεώσεις», σημείωσε. «Μια απόδοση 4 τοις εκατό στις επενδύσεις σε δολάρια (μέσω των ομολόγων του Δημοσίου) δεν είναι σπουδαία».

Τα ιδρύματα αυτά επενδύουν συνήθως σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, όπως το 10ετές κρατικό ομόλογο, για να χρηματοδοτήσουν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες ή πληρωμές συντάξεων. Αλλά με την απόδοση του 10ετούς να κυμαίνεται γύρω στο 4% και τον πληθωρισμό να τρέχει κοντά στο 3,5% ετησίως, οι πραγματικές αποδόσεις συρρικνώνονται».

«Ναι, είναι πιθανό»

Ο Κόνορς δήλωσε ότι ο χρυσός θα μπορούσε τελικά να φτάσει τα 10.000 δολάρια, αν και όχι λόγω της Q-Day, την οποία δεν περιμένει να προκληθεί σύντομα, «καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές δεν έχουν ακόμη την επεξεργαστική ισχύ» για να χακάρουν το Bitcoin.

«Είναι ωστόσο πιθανό, επειδή οι ίδιοι «άνεμοι» -γεωπολιτική αβεβαιότητα, αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, «Sell America» – πνέουν με μεγαλύτερη ταχύτητα», εξήγησε.

