Θεοδωρικάκος:-290-εκατ.-ευρώ-σε-112-επενδύσεις-του-νέου-Αναπτυξιακού-Νόμου

Θα δημιουργηθούν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας, επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Η μόνη ασφαλής Ελλάδα είναι η παραγωγική Ελλάδα», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο Ertnews.

«Ανακοινώνονται 112 επενδυτικά σχέδια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ που θα λάβουν ενίσχυση από το Υπουργείο Ανάπτυξης 290 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε πως «περίπου τα μισά επενδυτικά σχέδια αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα – τη Μακεδονία μας και τη Θράκη. Είναι επενδύσεις στη χημική βιομηχανία, στη μεταλλευτική βιομηχανία, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία τροφίμων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο έχει πέσει το βάρος σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την εξαιρετική δουλειά της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων έγιναν μέσα σε 90 ημέρες όπως ήταν η δέσμευση που είχε δοθεί. «Στόχος είναι η συμβολή σε μια πιο παραγωγική οικονομία, που δίνει έμφαση στην περιφέρεια και δημιουργεί νέες δουλειές ώστε να μείνουν τα νέα παιδιά στον τόπο καταγωγής τους», ανέφερε και προσέθεσε λέγοντας πως «θα ακολουθήσουν οι αξιολογήσεις στο καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων και μέσα στο 2026 θα προκηρυχθούν επτά νέα καθεστώτα».

Σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε στην εκδήλωση για το «The Greek AI Accelerator», στην οποία ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως δίνεται μεγάλο βάρος στην AI τεχνολογία και στη σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την πραγματική οικονομία. «Είναι ένας ξεχωριστός κόσμος αυτός της καινοτομίας και των startups που μπορεί να μας επηρεάσει ευρύτερα. Καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αν δεν βάλει μέσα της και την καινοτομία. Αφορά κατά κύριο λόγο νέους επιστήμονες, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ενώ επιστρέφουν νέα παιδιά από το εξωτερικό», τόνισε χαρακτηριστικά και επισήμανε πως στα ερευνητικά κέντρα «γίνονται έργα αναβάθμισης των υποδομών τους συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ξεχωριστή αναφορά μάλιστα στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία, όπου δημιουργείται AI GIGA Factory που βάζει την περιοχή στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών της χώρας και θα δημιουργήσει 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, σημείωσε πως «μέσα στο 2026 θα υπάρξει ξεχωριστό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη ύψους 150 εκατ. ευρώ. «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, όμως μπαίνουν και ορισμένα ηθικά διλήμματα. Γι’ αυτό και στη Συντραγματική Αναθεώρηση, «μία από από τις πρόνοιες πρέπει να είναι ότι η ΑΙ θα μείνει για πάντα ένα αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και όχι το αντίστροφο», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, τόνισε πως «έχει μπει σε πλήρη λειτουργία και σύντομα οι πολίτες θα διαπιστώσουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Θα δουν στην πράξη πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία αυτής της Αρχής και η μεταρρύθμιση της εποπτείας της αγοράς».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη στρατηγική συμφωνία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανάμεσα στην ΟΝΕΧ και την κορεάτικη εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology. «Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που αφορά την κατασκευή τροχαίου υλικού που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ευρύτερη περιοχή σε διαμετακομιστικό, μεταφορικό κέντρο, ενισχύει τη βιομηχανική βάση της χώρας».

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι αρκετά διαφορετικά απ’ αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Η ΝΔ έχει κεντρική θέση, αποτελεί τον πολιτικό κομό της σταθερότητας, της προοπτικής και της υπευθυνότητας. Όταν πλησιάζουμε στην εκλογές, εκεί μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα και είμαι σίγουρος πως η ΝΔ θα είναι πιο ψηλά. Το ζητούμενο είναι οι πολιτικές μας να πείθουν τους Έλληνες ότι έχουμε το πιο σωστό όραμα για το μέλλον τους».