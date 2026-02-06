Ινδία: Έτοιμη για αγορές Boeing έως 80 δισ. δολ. μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Ινδία εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει σε παραγγελίες αεροσκαφών της Boeing συνολικής αξίας έως και 80 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της νέας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Πίγιους Γκόγιαλ, σημειώνοντας ότι οι παραγγελίες για αεροσκάφη «είναι έτοιμες αλλά δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί».

Όπως διευκρίνισε, αν συνυπολογιστούν κινητήρες και ανταλλακτικά, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μόνο στον τομέα της αεροναυπηγικής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια.

Στο φόντο η συμφωνία με την Ουάσινγκτον

Η δήλωση Γκόγιαλ έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump ότι ΗΠΑ και Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 18%, ενώ η Ινδία θα μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν, θα ανοίξει «ευαίσθητες αγορές» όπως η γεωργία και θα προχωρήσει σε αγορές αμερικανικών προϊόντων ύψους 500 δισ. δολαρίων.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε ικανοποίηση για τη μείωση των δασμών στις ινδικές εξαγωγές, οι οποίες –όπως σημείωσε– επιβαρύνονταν έως και με 50%, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τις υπόλοιπες δεσμεύσεις που ανέφερε ο Τραμπ.

Οι επιφυλάξεις και τα «αστερίσκοι»

Ο ίδιος ο Γκόγιαλ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ρητή δέσμευση επενδύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας, αν και παραδέχθηκε ότι η Ινδία θα μπορούσε να προμηθευτεί τουλάχιστον 500 δισ. δολάρια σε αμερικανικά αγαθά την επόμενη πενταετία.

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, χαρακτηρίζοντας τον στόχο αυτό ιδιαίτερα φιλόδοξο, καθώς οι συνολικές εισαγωγές αγαθών της Ινδίας το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε 720,24 δισ. δολάρια, με εισαγωγές από τις ΗΠΑ μόλις 45,3 δισ. δολάρια.

Πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό

Η έλλειψη σαφών λεπτομερειών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ινδία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχουλ Γκάντι κατηγόρησε τον Μόντι ότι «υποχώρησε στους δασμούς» και ότι εμφανίζεται «συμβιβασμένος».

Η ινδική κυβέρνηση, από την πλευρά της, δεν έχει επιβεβαιώσει κρίσιμες αναφορές του Τραμπ, όπως τη μηδενική δασμολόγηση των αμερικανικών προϊόντων, τη διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου ή μια δεσμευτική αγορά αμερικανικών αγαθών ύψους 500 δισ. δολαρίων.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον Γκόγιαλ, εντός 3-4 ημερών οι δύο πλευρές θα υπογράψουν κοινή δήλωση, με την οποία θα οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας. Οι μειωμένοι δασμοί στα ινδικά προϊόντα θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά, ενώ η τελική, τυπική συμφωνία αναμένεται στα μέσα Μαρτίου.

Μέχρι τότε, η συμφωνία παραμένει περισσότερο πλαίσιο κατανόησης παρά δεσμευτική εμπορική συμφωνία – με τις προσδοκίες υψηλές, αλλά και τους αστερίσκους πολλούς.