ΙΝΚΑ:-Να-επαναπροσδιοριστούν-μετά-τις-αποφάσεις-του-Αρείου-Πάγου

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη διατυπώνει το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι ο υπολογισμός των τόκων στα ρυθμισμένα «κόκκινα» δάνεια δεν θα γίνεται επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο.Η απόφαση οδηγεί σε δραστική μείωση των τελικών ποσών που καλούνται να καταβάλουν οι δανειολήπτες.

Η ανακοίνωση του ΙΝΚΑ

Η ομοσπονδία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ζητά από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) να συμμορφωθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να υπολογίζουν τις μηνιαίες καταβολές με βάση το τρέχον επιτόκιο και να επιστρέψουν ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση παροχής πλήρους ενημέρωσης προς τους δανειολήπτες για τη συνολική κατάσταση των δανείων τους, ενώ υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αποφάσεις των Ειρηνοδικείων που καθορίζουν τα ποσά καταβολής.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι το ζήτημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, για το οποίο έχει καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα μαζί με εμπορικούς φορείς.

