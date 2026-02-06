Ιστορικό υψηλό για τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας – Στα 218,16 δισ. δολάρια

Η αύξηση οφείλεται στην απότομη άνοδο των αποθεμάτων χρυσού κατά 4,34 δισ. δολάρια, στα 133,75 δισ. δολάρια έως τις 30/1.

Τα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας αυξήθηκαν στο ιστορικό υψηλό των 218,16 δισ. δολαρίων, ενώ οι εισροές ξένων κεφαλαίων σε μετοχές και κρατικά ομόλογα είδαν νέα άνοδο για ένατη συνεχόμενη εβδομάδα.

Στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας (CBRT) έδειξαν ότι τα συνολικά ακαθάριστα αποθεματικά αυξήθηκαν παρά τη μείωση των διαθεσίμων σε ξένο συνάλλαγμα κατά 1,8 δισ. δολάρια και ανήλθαν σε 84,41 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, τα καθαρά διεθνή αποθεματικά μειώθηκαν κατά 4 δισ. δολάρια στα 93,4 δισ. δολάρια, όμως οι ξένοι επενδυτές διατήρησαν την όρεξή τους για τουρκικά assets με «ένεση» 455 εκατ. δολαρίων στις μετοχές μετά από εισροές 490 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην αγορά ομολόγων, οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν τίτλους αξίας 839 εκατ. δολαρίων.

Το συνολικό ποσό των κρατικών ομολόγων που κατέχουν ξένοι επενδυτές ξεπέρασε τα 4 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο ενώ και οι μετοχές που κατέχουν στα χέρια τους θεσμικοί επενδυτές εκτός Τουρκίας αυξήθηκαν στα 42,37 δισ. δολάρια από 39,87 δισ. δολάρια σε μια εβδομάδα, σε ρεκόρ όλων των εποχών.