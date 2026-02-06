Κίνα:-Οι-οικονομικές-επιδόσεις-στο-επίκεντρο-της-ευρωπαϊκής-προσοχής

Από τις αρχές του 2026, κορυφαία ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και επίσημοι ερευνητικοί οργανισμοί καταγράφουν θετικές αξιολογήσεις για την οικονομική επίδοση της Κίνας στο ιδιαίτερα σύνθετο και μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η χώρα πέτυχε τους προκαθορισμένους στόχους ανάπτυξης, με το εξωτερικό εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας να στηρίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΕΕ παραμένουν γενικά σταθερές, ενισχύοντας τη βεβαιότητα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Πρόσφατα, η Κίνα δημοσίευσε τον επίσημο οικονομικό της απολογισμό για το έτος 2025, σύμφωνα με τον οποίο το ΑΕΠ της χώρας υπερέβη για πρώτη φορά το συμβολικό όριο των 140 τρισεκατομμυρίων γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,0%.

Κορυφαία ευρωπαϊκά οικονομικά μέσα ενημέρωσης επεσήμαναν ότι η επίτευξη του προκαθορισμένου στόχου ανάπτυξης αναδεικνύει τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, ιδίως σε ένα περιβάλλον υποτονικής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι Financial Times σημείωσαν ότι οι εξαγωγές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση.

Αντίστοιχο συμπέρασμα διατύπωσε και το Reuters, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του 2025 διαμόρφωσε έναν εύλογο ρυθμό για την ενδεχόμενη οικονομική αύξηση του 2026.

Στο ίδιο πνεύμα, τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα εστιάζουν κυρίως στο εξωτερικό εμπόριο και στη βιομηχανική δραστηριότητα κατά την ανάλυση της οικονομικής επίδοσης της Κίνας, εκτιμώντας ότι οι εξαγωγές και η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης συνιστούν βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το Reuters πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες αυξημένες εξαγωγές, παρά τη διεθνή κάμψη της ζήτησης, καθώς και το υψηλού-επιπέδου εμπορικό πλεόνασμα, αντανακλούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κινεζικής μεταποίησης ως προς την πληρότητα, το κόστος και την κλίμακα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σχετικές εκθέσεις υποδηλώνουν ότι η απόδοση των εξαγωγών έχει αντισταθμίσει τις κυκλικές διακυμάνσεις της εγχώριας ζήτησης.

Πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων φορτώνουν οχήματα προς εξαγωγή στο λιμάνι του Γιαντάι, στην ανατολική Κίνα

Η ερευνητική πλατφόρμα China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE) τόνισε ότι η ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας το 2025 αποδίδεται κυρίως στην επέκταση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας και στην ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων.

Παρόμοια παρατήρηση διατύπωσε και το Βρετανικό Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων (Chatham House), τονίζοντας ότι η ενδυνάμωση των βιομηχανικών αλυσίδων και της καινοτομικής ικανότητας συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας περισσότερο ανθεκτικής οικονομικής διάρθρωσης στην Κίνα, ενισχύοντας την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε εξωτερικές προκλήσεις.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από ερευνητική άποψη, επιβεβαίωσε την επέκταση της εξαγωγικής και βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας της Κίνας, επισημαίνοντας τον απτό αντίκτυπό της στην απασχόληση και τις δομές της αγοράς εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ευρωζώνη.

Όσον αφορά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΕΕ, δεδομένα ευρωπαϊκών θεσμών καταδεικνύουν την έκταση και τη σταθερότητα των διμερών δεσμών.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων παγκοσμίως, με το διμερές εμπόριο να αντιστοιχεί σε σχεδόν 30% του παγκόσμιου όγκου.

Παράλληλα, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ. Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Κίνα διαδραματίζει διττό ρόλο για την Ένωση, λειτουργώντας αφενός ως κύρια χώρα προέλευσης εισαγωγών και αφετέρου ως μία από τις σημαντικότερες αγορές προορισμού των ευρωπαϊκών εξαγωγών, γεγονός που υπογραμμίζει τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΕΕ κατέχουν σημαντική θέση στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και συνιστούν βασικό θεμέλιο για τις διμερείς σχέσεις.