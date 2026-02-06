Κίνα:-Σταθερή-ανάκαμψη-των-βιομηχανικών-επιχειρήσεων-το-2025

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, το 2025 οι βιομηχανικές επιχειρήσεις άνω του καθορισμένου μεγέθους σε εθνικό επίπεδο πέτυχαν συνολικά κέρδη ύψους 7,3982 τρισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση.

Εν των μεταξύ, ο τομέας μεταποίησης ανέκαμψαν με ρυθμό 5,0%, αυξημένοι κατά 8,9% σε σχέση με το 2024.

Η παραγωγή και παροχή ηλεκτρισμού, θερμότητας, φυσικού αερίου και νερού αυξήθηκε κατά 9,4%, ενώ ο εξορυκτικός τομέας υποχώρησε κατά 26,2%.

Ιδιαίτερα θετική ένδειξη αποτέλεσε η απόδοση του Δεκεμβρίου, όπου τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,3%, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση του Νοεμβρίου (-13,1%).

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία επεσήμανε ότι οι τοπικές αρχές, εφαρμόζοντας ενεργές μακροοικονομικές πολιτικές και επιταχύνοντας τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, συνέβαλαν στη σταθερή θετική πορεία της βιομηχανικής οικονομίας.

Μετά από τρία συνεχόμενα έτη πτώσης, τα ετήσια κέρδη επανήλθαν σε θετικό έδαφος.

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας, όπως η κατασκευή εξοπλισμού και η κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ενώ και οι παραδοσιακές βιομηχανίες σημείωσαν πρόοδο μέσω μετασχηματισμού του μοντέλου κερδοφορίας.

Ειδικά ο κλάδος κατασκευής εξοπλισμού κατέγραψε άνοδο 7,7% ετησίως, συμβάλλοντας κατά 2,8% στη συνολική αύξηση των κερδών, και αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% των συνολικών βιομηχανικών κερδών.

Αξιοσημείωτες επιδόσεις κατέγραψε και ο κλάδος κατασκευής υψηλής τεχνολογίας, με ενίσχυση κερδών κατά 13,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η κατασκευή έξυπνων καταναλωτικών συσκευών εκτοξεύθηκε με αύξηση κερδών 48,0%, ενώ ο κλάδος των ημιαγωγών παρουσίασε εντυπωσιακές αυξήσεις: 172,6% στην παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και 128% στον εξοπλισμό ημιαγωγών.

Στον ιατροφαρμακευτικό τομέα, η παραγωγή βιοτεχνολογικών φαρμάκων και εμβολίων σημείωσε σημαντική αύξηση 72,7%.

Οι παραδοσιακές βιομηχανίες εισέρχονται δυναμικά στη νέα εποχή, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Η κατασκευή βιο-χημικών ινών στον κλάδο των χημικών ινών σημείωσε αύξηση κερδών κατά 88,6%, ενώ η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στον τομέα ηλεκτροδότησης ενισχύθηκε κατά 47,9%.

Επιπλέον, παρατηρείται ευρύτερη βελτίωση στην κερδοφορία διαφόρων επιχειρηματικών μορφών.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις με επενδύσεις από το εξωτερικό, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν ανέκαμψαν, μετατρέποντας ζημίες σε κέρδη.

Οι ανώνυμες εταιρείες και οι κρατικές επιχειρήσεις επίσης μείωσαν σημαντικά τις απώλειες.

Συνολικά, η βιομηχανική οικονομία της Κίνας επιδεικνύει σημάδια σταθερής και ποιοτικής ανάκαμψης, με τις νέες παραγωγικές δυνάμεις να λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη.

Παρ’ όλα αυτά, οι εξωτερικές γεωπολιτικές πιέσεις και οι εσωτερικές προκλήσεις μετασχηματισμού παραμένουν.

Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η περαιτέρω ενοποίηση της επιστημονικής έρευνας με τη βιομηχανική παραγωγή, η επιτάχυνση στην ανάπτυξη καινοτόμων μορφών παραγωγικότητας και η συνεχής ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.