«Κλείδωσε»-η-συνάντηση-Μητσοτάκη-Ερντογάν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου και με αφορμή την έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει την πρόθεσή της για “διάλογο για όλα”.

Την ερχόμενη Τετάρτη θα βρεθεί στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνοδευόμενος από ομάδα υπουργών. «Διάλογο για όλα» λέει πάλι η Τουρκία.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη Οριστικοποιήθηκε σήμερα η ημερομηνία της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα λάβει χώρα στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας η συνάντηση γίνεται μετά από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου και με αφορμή την έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Σημασία στη λεπτομέρεια

Αξίζει προσοχής ότι η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι «στη Σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα υπό την προεδρία του προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών».

Η αναφορά αυτή παραπέμπει έμμεσα στις πρόσφατες δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν που θεωρεί ότι οι δυο πλευρές πρέπει να μην σηκωθούν από το τραπέζι μέχρι να καταλήξουν σε λύσεις για τα προβλήματά τους. Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Μάλιστα στο πλαίσιο της επίσκεψης βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διαφόρων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η φετινή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας πραγματοποιείται μετά από ενάμιση χρόνο, αφού την τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ένα εντελώς νέο πλαίσιο

Στο διάστημα αυτό οι διεθνείς ισορροπίες έχουν αλλάξει δραματικά, η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αστάθεια ιδίως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Πιστεύεται ότι η ελληνική πλευρά θα θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ανοικτών διαύλων και τη δημιουργία μια λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να προβάλλει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως βάση της πολιτικής της. Ωστόσο στη δεδομένη φάση, με όλα τα πολεμικά σενάρια ανοικτά στην περιοχή, είναι πιο πιθανό να επιζητήσει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας και διαλόγου παρά αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα πάντως με πολιτικούς αναλυτές, σε Αθήνα και Άγκυρα και οι δύο πλευρές δεν θα ήθελαν κάποιου είδους εξωτερική, δηλαδή αμερικανική παρέμβαση στη σχέση τους και υπό αυτό το φως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού και η επερχόμενη συνάντηση.

Τη μετάβαση στην Άγκυρα του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Αθήνα επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε για μια ακόμα φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά: τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

- Deutsche Welle

