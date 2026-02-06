Κορκίδης:-Η-σωστή-διαχείριση-είναι-το-κλειδί-για-να-μη-χαθούν-έργα-και-κονδύλια-στον-Πειραιά

Όπως επισημαίνει το επιμελητήριο, ο Πειραιάς βρίσκεται σε διαρκή φάση βελτίωσης, με το λιμάνι, τα logistics, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες να αποκτούν νέα δυναμική.

Με συγκεκριμένες προτάσεις για σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό παρεμβαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά στη δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) του Δήμου Πειραιά, επιδιώκοντας την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕΠ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας, καταγράφει τα προβλήματα και τις προτάσεις των επιχειρήσεων και τις ενσωματώνει στις θέσεις του, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου προς την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει ότι συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για την εκπόνηση της μελέτης του ΤΠΣ, δίνοντας έμφαση στην ορθολογική διαχείριση του χώρου και των χρήσεων γης.

Όπως επισημαίνει το επιμελητήριο, ο Πειραιάς βρίσκεται σε διαρκή φάση βελτίωσης, με το λιμάνι, τα logistics, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες να αποκτούν νέα δυναμική. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΠ υπενθυμίζει τη θέση του για τη νέα Ολοκληρωμένη Χωροταξική Επένδυση (ΟΧΕ) και τις εμβληματικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην πόλη, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που αντιμετωπίζουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα, απελευθερώνουν χώρους στάθμευσης, διευκολύνουν την ενεργειακή μετάβαση των επαγγελματικών ακινήτων και προωθούν τη φιλοσοφία της «έξυπνης πόλης».

Παράλληλα, το επιμελητήριο επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση τα νέα δεδομένα, η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από το Φάληρο έως τον Πειραιά ως έργο πνοής, η αποσυμφόρηση του κέντρου και η επανεξέταση των ρυθμίσεων με γνώμονα την αυξημένη κίνηση από την κρουαζιέρα και τα μέσα μεταφοράς επιβατών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο μοντέλο της «έξυπνης πόλης».

Το ΕΒΕΠ τονίζει, τέλος, την ανάγκη άμεσων αλλά και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και τον όγκο διακίνησης των βαρέων οχημάτων από και προς το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των υποδομών.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, υπογραμμίζει ότι «οι στόχοι της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, της βελτίωσης της κυκλοφορίας, της ενεργειακής μετάβασης των κτιρίων και της ανάπτυξης της “έξυπνης πόλης” μπορούν να επιτευχθούν μέσω μιας συντονισμένης υλοποίησης ώριμων έργων, χωρίς καθυστερήσεις», επισημαίνοντας πως η έγκαιρη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστική για να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι και σημαντικά έργα υποδομής για τον Πειραιά και την ευρύτερη λιμενική περιοχή.