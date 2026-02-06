Μιλάνο:-Ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-και-η-Μαρέβα-στην-τελετή-έναρξης-των-χειμερινών-Ολυμπιακών-Αγώνων

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνο φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μαρέβα

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε «Αυτή τη φορά δεν βρέχει», και αυτό διότι κατά την έναρξη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η βροχή ήταν πρωταγωνίστρια.

