Μπέσεντ:-«Αστειευόταν»-ο-Τραμπ-όταν-έλεγε-ότι-θα-μπορούσε-να-μηνύσει-τον-Γουορς,-αν-δεν-μειώσει-τα-επιτόκια

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, τόνισε την Παρασκευή ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αστειευόταν όταν δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα μπορούσε να μηνύσει τον Κέβιν Γουόρς, τον υποψήφιο του για την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, εάν δεν μειώσει τα επιτόκια.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος είχε ερωτηθεί για το σχόλιο της γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας την Πέμπτη, δήλωσε στο CNBC σε συνέντευξή του ότι το αστείο του Τραμπ σε δείπνο στην Ουάσινγκτον ήταν σαφώς αστείο.

«Προσπάθησα να εξηγήσω στην γερουσιαστή Γουόρεν… η οποία φαίνεται να μην έχει αίσθηση του χιούμορ, ότι ήταν αστείο», είπε. «Και πάλι, ο πρόεδρος τρέφει μεγάλο σεβασμό για την Fed, για την ανεξαρτησία της Fed».

- Reuters