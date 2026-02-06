Νέος-ceo-στην-toyota-ο-Κέντα-Κον

Ο Κον θα αναλάβει τον νέο του ρόλο από την 1η Απριλίου αντικαθιστώντας τον Κότζι Σάτο ο οποίος θα αναλάβει αντιπρόεδρος της εταιρείας και τον νέο ρόλο του επικεφαλής δραστηριοτήτων.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota θα αναλάβει ο νυν οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κέντα Κον, στην δεύτερη αλλαγή ηγεσίας της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσα σε τρία χρόνια καθώς προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο παγκόσμιο εμπόριο και να ανταγωνιστεί τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Κον θα αναλάβει τον νέο του ρόλο από την 1η Απριλίου αντικαθιστώντας τον Κότζι Σάτο ο οποίος θα αναλάβει αντιπρόεδρος της εταιρείας και τον νέο ρόλο του επικεφαλής δραστηριοτήτων (chief industry officer). Σημειώνεται ότι ο Σάτο βρισκόταν στο τιμόνι της Toyota από τον Απρίλιο του 2023 έχοντας διαδεχθεί τον Ακίο Τογιόντα, τον εγγονό του ιδρυτή του ομίλου.

Επιπλέον, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Γιοίτσι Μιγιαζάκι θα αναλάβει τη θέση του Κον ως οικονομικός διευθυντής.

Σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, η νέα αλλαγή ρόλων «έχει στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων στους κόλπους της διεύθυνσης ως απάντηση στις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.

Η Toyota έχει αυξήσει την εστίασή στα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, εν μέσω σκληρού παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Επιπλέον, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περαιτέρω αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2026, με τον Κον να αναλαμβάνει διευθυντής και τον Σάτο να παραιτείται από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο.