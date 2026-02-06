Οι ασιατικές αγορές ακολούθησαν τις απώλειες της Wall Street – Εξαίρεση η Ιαπωνία

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν ως επί το πλείστον μια αδύναμη συνεδρίαση την Παρασκευή, μετά το ξεπούλημα με επίκεντρο την τεχνολογία στη Wall Street.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε έως και 5% σε κάποια στιγμή, όμως περιόρισε τις απώλειες και έκλεισε τελικά με πτώση 1,44% στις 5.089,14 μονάδες· ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 2,49% και έκλεισε στις 1.080,77 μονάδες.

Οι βαριές μετοχές του δείκτη, Samsung Electronics και SK Hynix, σημείωσαν πτώση 0,44% και 0,36% αντίστοιχα, ενώ η Hyundai Motor υποχώρησε κατά 4,3%.

Η μεγάλη αμυντική εταιρεία Hanwha Aerospace έκλεισε με απώλειες 3,75%, ενώ η LG Energy Solution έχασε 2,53%.

Η αγορά της Νότιας Κορέας, η οποία είναι έντονα προσανατολισμένη σε εταιρείες των κλάδων των ημιαγωγών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα, καθώς το επενδυτικό κλίμα για τις τεχνολογικές μετοχές επιδεινώνεται.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ηγείται των απωλειών στην περιοχή, σημειώνοντας πτώση 2,03% και κλείνοντας στις 8.708,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός μήνα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,14%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 0,57%.

Κέρδη στην Ιαπωνία

Αντίθετα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,81%, κλείνοντας στις 54.253,68 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,28%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό των 3.699 μονάδων.

Οι μετοχές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ενισχύθηκαν κατά 2%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και γνωστοποίησε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Koji Sato αποχωρεί από τη θέση του. Τη θέση του θα αναλάβει ο νυν οικονομικός διευθυντής Kenta Kon.

Οι μετοχές των ιαπωνικών φαρμακευτικών εταιρειών υποχώρησαν την Παρασκευή, μετά την παρουσίαση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ της ιστοσελίδας του που προσφέρει συνταγογραφούμενα φάρμακα με έκπτωση.

Η Sumitomo Pharma υποχώρησε σχεδόν 4%, ενώ η Takeda Pharmaceutical, η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία της Ιαπωνίας, σημείωσε πτώση 1,45%.

Στο μέτωπο των εμπορευμάτων, οι τιμές του ασημιού στην αγορά spot ανέκαμψαν από την προηγούμενη πτώση τους, καταγράφοντας άνοδο 2,27%, μετά από κατάρρευση περίπου 13% την Πέμπτη.