Ο-ΓΔ-έψαχνε-αφορμή-για-διόρθωση-και-την-βρήκε-στην-απόφαση-του-Αρείου-Πάγου

Υποχώρηση κατά 1,69% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2366,48 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 325,1 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται σε αρνητικό έδαφος αλλά λίγο κάτω από τις 2400 μονάδες. Όμως, μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη, η ένταση των ρευστοποιήσεων τραπεζών και άλλων blue chips (ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Ελλάκτωρ, Κύπρου, Aegean) αυξήθηκε με το ΓΔ να καταγράφει χαμηλό στις 2361 μονάδες λίγο πριν το κλείσιμο, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο ψηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,474% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,79%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-3,54%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-3,71%), η ΕΛΧΑ (-2,95%), ο ΟΠΑΠ (-1,61%), ο Ελλάκτωρ (-1,71%), η Κύπρου (-1,65%), η Metlen (-1,25%) και η Aegean (-1,57%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+1,615), o Aktor (+5,09%), η ΕΥΔΑΠ (+1,25%) και ο ΟΛΘ (+1,62%).

Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 77 εκείνων που υποχώρησαν.

Έψαχνε αφορμή και την βρήκε ο ΓΔ στην απόφαση του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα να επαληθευτούν τα στατιστικά που επισημαίνουν τις 2400 μονάδων ως μια εξαιρετικά ισχυρή και κρίσιμη αντίσταση. Πλησιέστερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2346 μονάδες. Στο 2% διατήρησε η ΕΚΤ τα παρεμβατικά της επιτόκια. Το μεσημέρι, ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις απασχόλησης, ποσοστό ανεργίας) για τον Ιανουάριο.