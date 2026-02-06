Ο-Τραμπ-εγκαινιάζει-την-πλατφόρμα-«trumprx»-για-φθηνότερα-φάρμακα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εγκαινίασε επίσημα τη νέα του διαδικτυακή πλατφόρμα, «TrumpRx.gov», για φθηνότερα φάρμακα. «Οι άνθρωποι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα και θα είναι υγιείς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας στον Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα αποτελεί μέρος των προσπαθειών του προέδρου Τραμπ να μειώσει τις υψηλές τιμές των φαρμάκων στη χώρα. Μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν είναι η Pfizer, η Astra Zeneca, η Merck και η GSK. Οι ασθενείς στις ΗΠΑ, συχνά πληρώνουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερα για φάρμακα από ό,τι οι πολίτες σε άλλες βιομηχανικές χώρες.

Η υπηρεσία βασίζεται σε συμφωνία με 16 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες λαμβάνουν εξαιρέσεις από τους δασμούς και, σε αντάλλαγμα, θα προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για το κυβερνητικό πρόγραμμα Medicaid και για τα έξοδα που καταβάλλονται από τους ασθενείς.

Φάρμακα για την παχυσαρκία

Κεντρική θέση στην πλατφόρμα Τραμπ είναι τα φάρμακα για την παχυσαρκία από την Eli Lilly και τη Novo Nordisk. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι οι τιμές θα μειώνονταν κατά μέσο όρο στα 149 έως 350 δολάρια το μήνα. Η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk επιβεβαίωσε ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα Ozempic και Wegovy σε ανταγωνιστικές τιμές, μέσω της πλατφόρμας. Αυτό ισχύει και για το νέο tablet Wegovy.

Σύμφωνα με την ιστισελίδα «STAT News», η πλατφόρμα «TrumpRx» δεν θα χειρίζεται άμεσες πωλήσεις, αλλά χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πλατφόρμας εκπτώσεων GoodRx για να συνδέει τους ασθενείς με τους λιανοπωλητές.

Η προσφορά απευθύνεται κυρίως σε πελάτες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ωστόσο, οι ειδικοί προέτρεψαν για προσοχή. «Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια αξία έχει αυτό για τα άτομα που έχουν ασφάλιση», δήλωσε η Τζούλιετ Κουμπάνσκι,αναπληρώτρια διευθύντρια πολιτικής Medicare στον οργανισμό πολιτικής υγείας KFF. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν έξοδα που θα πρέπει να καταβληθούν από την τσέπη των ασθενών και τα φάρμακα μπορεί είναι σχετικά απρόσιτα για πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε.

Οι επικριτές εκφράζουν πάντως περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με την τεχνική εφαρμογή. Υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή πολλών εταιρειών είναι περίπλοκη και ότι υπάρχουν επίσης και νομικά ζητήματα.