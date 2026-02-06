ΠΑΣΟΚ:-Επιχείρηση-διεύρυνσης-μετά-από-τη-«διαγραφή»-του-Παναγόπουλου,-σε-εκδήλωση-με-τον-Τσουκαλά-ο-Φαραντούρης

Ένα κλικ πιο κοντά στις συγκρούσεις του Συνεδρίου βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, με την υπόθεση του «πράσινου» προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου που ελέγχεται για υπεξαίρεση κονδυλίων, να ρίχνει βαριά σκιά στο προσυνεδριακό κλίμα.

Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε άμεσα με την απόφαση να ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο το γεγονός προκάλεσε ένα νέο κύμα ανησυχίας στο ΠΑΣΟΚ για την ενδεχόμενη κακή επίδραση στη δημοσκοπική του εικόνα στην κρίσιμη συγκυρία.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Σκανδαλίδης μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά ετοιμάζονται να κάνουν τη Δευτέρα τις πρώτες ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα που έφερε η επιχείρηση αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση έντονης κινητικότητας στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου καταγράφονται ανακατατάξεις και λόγω της παρουσίας του εκκολαπτόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης και ο κ. Τσουκαλάς, ως εκπρόσωπος Τύπου (έχει κάνει και επαφές με στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ) σε κοινή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, θα ανακοινώσει την ομάδα των θεσμικών (κάποιων τομεαρχών) που θα «τρέξουν» τη διαδικασία προς το Συνέδριο καθώς και την ομάδα περίπου 30 στελεχών που εντάσσονται στο κόμμα.

Σε εκδήλωση με τον Τσουκαλά ο Φαραντούρης

Το όνομα νυν βουλευτών, όπως της Νίνας Κασιμάτη, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα, αφού όπως ακούγεται θα λάβει κάλεσμα (όπως πιθανόν ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Γιώτα Πούλου) για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου. Το σίγουρο είναι ότι αύριο ο Κώστας Τσουκαλάς θα μιλήσει με τον ανεξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και την στεγαστική κρίση. Ο Νικόλας Φαραντούρης έχει αρκετούς συνομιλητές εντός του ΠΑΣΟΚ και δεν αποκλείεται να κληθεί σε ένα από τα τραπέζια του «πράσινου» Συνεδρίου.

Όπως ακούγεται κλήσεις συμμετοχής στη λίστα που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα έχουν γίνει στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πριν στο ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Κυριακόπουλο, στον πρώην Γραμματέα της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Μαδεμλή, στο πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Καρκούλια (νωρίτερα ήταν οργανωτικό στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη) και σε άλλα μεσαία στελέχη ανά την Ελλάδα. Στόχος άλλωστε του Κώστα Σκανδαλίδη είναι να δημιουργηθούν σχετικοί πυρήνες διεύρυνσης και συμπαράταξης ανά την Ελλάδα και μετά από το Συνέδριο, στην πορεία προς τις εκλογές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σκανδαλίδης έχει κάνει κρούση και στους «λοχαγούς» του ΠΑΣΟΚ που είχαν στηρίξει στο παρελθόν τη διεύρυνση του εκσυγχρονιστικού μπλοκ., όπως και σε πανεπιστημιακούς του χώρου όπως είναι ο πρώην υπουργός επί Τσίπρα, Γιάννης Πανούσης.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ πάντως συνεχίζονται οι αναταράξεις από τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις που κρατούν εδώ και ένα χρόνο, μετά από τη «στιγμιαία» εκτίναξη στα γκάλοπ που συνδέθηκε με τη θετική εικόνα που εξέπεμψε το ΠΑΣΟΚ από την εσωκομματική μάχη για την εκλογή ηγεσίας.

Είναι προφανές ότι το επόμενο δημοσκοπικό κύμα που θα μετρήσει εκ νέου τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ θα εμφανίσει την τάση συσπείρωσης ή αποσυσπείρωσης που διαμορφώνεται στην πορεία προς τον πρώτο σημαντικό «σταθμό», αυτό του Συνεδρίου και τον επόμενο και καθοριστικό, αυτό των εκλογών.

Κάποιοι λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση αν τα κόμματά τους θα προσέλθουν στα τραπέζια διαλόγου του Συνεδρίου, αφού και εκείνοι συνεχίζουν να αναζητούν την ιδανική φόρμουλα για τη πιθανή συνεννόηση ή συνεργασία την επόμενη μέρα, κάτι που έχουν δοκιμάσει στο κοινοβουλευτικό πεδίο.