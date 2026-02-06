Περιφέρεια-Αττικής: Υπογραφές-για-το-έργο-«Δράσεις-Τουριστικής-Προβολής-και-Ανάπτυξης»

Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και της διεθνούς παρουσίας της Αττικής, υπέγραψε η Περιφέρεια.

Ανάδοχος του έργου είναι η Ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ATTICA 365», αποτελούμενη από τις εταιρείες CICERO A.E., UNIVERSAL MEDIA – UM, EXPOWORK A.E., WIN Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και ABOVE ADVERTISING Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

Το έργο εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού, μέσω στοχευμένων και συντονισμένων ενεργειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό της σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Αττικής και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία».

Από την πλευρά της Ένωσης Εταιριών ATTICA 365, ο εκπρόσωπος Ευάγγελος Τσάρας, ανέφερε ότι «το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού, της αποδοτικότητας και της μετρήσιμης αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας συνδυαστικά τη τεχνογνωσία των εταιρειών που συμμετέχουν στην Ένωση».

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης, ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου περιφερειάρχη, Δημήτρης Ταραζώνας, η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αθηνά Κολυβά.