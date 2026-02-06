Πώς-η-απόφαση-του-Αρείου-Πάγου-παρατείνει-τη-ζωή-του-«Ηρακλή»

Άμεσες και μετρήσιμες επιπτώσεις στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων φέρνει η απόφαση για τον τρόπο ανατοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη.

Άμεσες και μετρήσιμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων φέρνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο ανατοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της δανειακής οφειλής.

Τα απόνερα αυτής θα αποτυπωθούν κυρίως στο επίπεδο των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αρνητική επίδραση στις ταμειακές ροές των εταιρειών διαχείρισης και των funds. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, επιβαρύνει την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των τιτλοποιήσεων που έχουν ενταχθεί στον «Ηρακλή», παρατείνοντας τη «ζωή» του προγράμματος.

Η απόκλιση – κενό που δημιουργείται σε επίπεδο ανακτήσεων, και το οποίο υπολογίζεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να κατανεμηθεί χρονικά, καλυπτόμενο σε βάθος ετών μέσω αναπροσαρμογών στους στόχους και στα χρονοδιαγράμματα των τιτλοποιήσεων, περιορίζοντας τον κίνδυνο μεγάλων και βίαιων επιβαρύνσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, αναμένεται μια εκ νέου αναπροσαρμογή των στόχων ανάκτησης ή παράτασης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενεργοποίησης της κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων. Σημειώνεται ότι τυχόν κατάπτωση θα ενεργοποιούσε υποχρεώσεις για το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, θα όφειλε στη συνέχεια να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά από τους οφειλέτες μέσω των μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης.

Από την άλλη, η απόφαση του Αρείου Πάγου εκτιμάται ότι δεν υπονομεύει την κουλτούρα πληρωμών και δε μεταβάλλει ουσιωδώς τη συμπεριφορά των ενήμερων δανειοληπτών, καθώς το κόστος που συνεπάγεται η μετάβαση σε καθεστώς καθυστέρησης – καταχώριση στον Τειρεσία, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμοί – λειτουργεί αποτρεπτικά.