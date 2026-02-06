Σε-υψηλό-εξαμήνου-η-καταναλωτική-εμπιστοσύνη-στις-ΗΠΑ-τον-Φεβρουάριο

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι καταναλωτές έγιναν πιο αισιόδοξοι σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Απροσδόκητη άνοδο κατέγραψε το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, κυρίως χάρη στους πλουσιότερους Αμερικανούς που επωφελήθηκαν από τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ειδικότερα, ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ενισχύθηκε στις 57,3 μονάδες τον Φεβρουάριο, από 56,4 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν πτώση στις 55 μονάδες.

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι καταναλωτές έγιναν πιο αισιόδοξοι σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό. Αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,5% σε ετήσια βάση τους επόμενους 12 μήνες, το χαμηλότερο επίπεδο σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παρασκευής. Ταυτόχρονα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν ελαφρά.