Στουρνάρας:-Η-ΕΚΤ-παρακολουθεί-το-ράλι-του-ευρώ-αλλά-δεν-είναι-κάτι-«δραματικό»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί την πρόσφατη άνοδο του ευρώ, ωστόσο σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ Γιάννης Στουρνάρας δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Παρακολουθούμε τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την δραστηριότητα και τον πληθωρισμό», δήλωσε στο - τονίζοντας ότι η ενίσχυση του ευρώ από τον Μάρτιο του 2025 έχει ενσωματωθεί στις προβλέψεις της ΕΚΤ. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι το κοινό νόμισμα της ΕΕ παραμένει εντός του ιστορικού εύρους διακύμανσης έναντι του δολαρίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης πραγματοποιήθηκε το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οπότε δεν ήταν κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει στην αλλαγή της πορείας δράσης μας», σημείωσε.

Τα σχόλιά του έρχονται μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει για πέμπτη φορά σταθερά τα επιτόκια και την Κριστίν Λαγκάρντ να επαναλαμβάνει πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρίσκονται σε καλό σημείο και να υποβαθμίζει επίσης την πρόσφατη άνοδο του ευρώ. Οι περισσότεροι επενδυτές και οικονομολόγοι δεν αναμένουν πλέον περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού, μετά τις 8 που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.

Πάντως, και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμμερίστηκαν την άποψη του Στουρνάρα για το ευρώ. «Η κίνηση του δολαρίου έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες. Βρισκόμαστε περίπου στα 1,18 δολάρια – συμπτωματικά είναι η ιστορική ισοτιμία εάν κοιτάξει κανείς το μέσο όρο από τη δημιουργία του ευρώ», δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό στο BFM Business Television.

Επιπλέον, ο Λετονός Μάρτιν Κάζακς επισήμανε ότι η ισοτιμία του ευρώ έχει κινηθεί μέσα σε σχετικά στενό εύρος τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας πως οι κινήσεις αυτές έχουν ήδη «ενσωματωθεί» στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια «σημαντική και ταχεία» ενίσχυση θα μείωνε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, «ενδεχομένως προκαλώντας μια αντίδραση στη νομισματική πολιτική».

Ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη είναι ισορροπημένοι, περιγράφοντας ως «αρκετά βέβαιους» τους αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία της δράσης μας. Εξαρτόμαστε από τα δεδομένα. Έχει αποδειχθεί πολύ καλή πρακτική μέχρι στιγμής», είπε.

Από τη μεριά του ο Χοσέ Λουίς Εσκρίβα της Ισπανίας, εμφανίστηκε επίσης ήρεμος σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των τιμών, τονίζοντας όμως ότι οι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να δράσουν γρήγορα εάν χρειαστεί.

«Βλέπουμε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι σταθερές σε αυτό το επίπεδο και οι προβλέψεις μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ότι θα παραμείνουμε σε αυτό το περιβάλλον. Όλα δείχνουν ότι η καλύτερη πορεία αυτή τη στιγμή είναι η σταθερότητα των επιτοκίων», δήλωσε στο ραδιόφωνο Cadena Ser.

Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική σε αντίξοες συνθήκες όπως οι δασμοί, με ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το αναμενόμενο, στο 0,3% το δ’ τρίμηνο. Η ανάπτυξη αναμένεται να στηριχθεί από αυξημένες δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία και αλλού.

Οι κίνδυνοι από την άλλη παραμένουν με επίκεντρο τις ασταθείς εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ, ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τα «περιστέρια» στο Διοικητικό Συμβούλιο που μέχρι στιγμής αποτελούσαν μειοψηφία, ακόμη κι αν η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή στο 2% το 2028.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε πως η ΕΚΤ έχει επιτύχει «ομαλή προσγείωση», χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «σταθερή ισορροπία».