Στο-Μιλάνο-αύριο-ο-Μητσοτάκης-για-την-τελετή-έναρξης-των-Χειμερινών-Ολυμπιακών-Αγώνων-2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.
- Θα παραστεί στη δεξίωση που διοργανώνει ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζο Ματαρέλα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα θα μεταβεί στο Μιλάνο, όπου θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 και θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζο Ματαρέλα.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr