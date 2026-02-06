Συγχαρητήρια-Ν.-Ανδρουλάκη-στην-Εθνική-ομάδα-πόλο-Γυναικών-για-το-χάλκινο-στο-Ευρωπαϊκό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών

Τι έγραψε στο Χ (πρώην twitter)

H ανάρτησή του

Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω social media.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε στο Χ (πρώην twitter): «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο!»

🤽 Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο! 🇬🇷🥉 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 5, 2026

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

