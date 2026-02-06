Close Menu
    Συγχαρητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο

    • Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο κατέκτησε η Εθνική ομάδα γυναικών
    • Συγχαρητήρια έδωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
    • «Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια»

    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Πορτογαλία δηλώνοντας :

    «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών σημείωσε άλλη μια σπουδαία νίκη! Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδεικνύοντας την κυριαρχία της χώρας στο άθλημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και στον προπονητή τους. Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια!».

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

