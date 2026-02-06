Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών
«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
