Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 6

    Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών

    Πολιτική 1 Min Read

    Συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών

    Κυριάκος Μητσοτάκης γραφείο

    «Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Σχετικά Άρθρα

    Εθνική πόλο

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com