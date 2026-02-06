Συστάσεις-«υπεραπόδοσης»-των-μετοχών-της-metlen-από-citi-και-morgan-stanley

Με τεκμηριωμένες εκθέσεις τους, η Citi και η Morgan Stanley στηρίζουν τη METLEN, διατηρώντας συστάσεις αγοράς με στόχους τιμής μετοχής πολύ υψηλότερους από αυτούς με τους οποίους έκλεισε σήμερα (6/2) η μετοχή της εταιρείας.

Η Metlen ανακοίνωσε το μεσημέρι οτι το προβλεπόμενο EBITDA για το 2025 θα είναι 25% χαμηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις και αυτό οφείλεται σε έκτακτους παράγοντες και συγκεκριμένα σε υπερβάσεις του κόστους κατασκευής ενεργειακών έργων στην Αγγλία και σε καθυστερήσεις πώλησης ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων (assets rotation). Ανακοίνωσε επίσης ότι οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της, όπως παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day τον Απρίλιο 2025, παραμένουν αμετάβλητες, με EBITDA μεταξύ €1.900–2.080 εκατ. μέσω οργανικής ανάπτυξης ενώ δυνητικές M&A συναλλαγές στη Δ. Ευρώπη, αναμένεται να οριστικοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Αποτέλεσμα της ανακοίνωσης ήταν η υποχώρηση της τιμής της μετοχής της εταιρείας κατά 20,27% στα 35.80 ευρώ.

Παρά την αρνητική εντύπωση που προκάλεσε η ανακοίνωση της εταιρείας, η επενδυτική τράπεζα Citi ανακοίνωσε ότι διατηρεί σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 52 ευρώ, εκτιμώντας ότι η υποχώρηση των προβλέψεων για το 2025 αποτελεί κυρίως μεταβατικό γεγονός και όχι αλλαγή της επενδυτικής περίπτωσης.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η επενδυτική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο EBITDA στα 1,9-2,1 δισ. ευρώ. Η ανάκαμψη βασίζεται σε καλύτερες τιμές αλουμινίου, υψηλότερα spark spreads, αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, σημαντικοί καταλύτες θεωρούνται η επέκταση στο γάλλιο και στα βασικά μέταλλα, η ενίσχυση δραστηριοτήτων άμυνας και μια πιθανή εξαγορά στη Δυτική Ευρώπη που βρίσκεται κοντά σε τελική απόφαση. Η Citi χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της Metlen “καθαρισμό ισολογισμού”.

Στήριξη στην εταιρεία παρέχει και η Morgan Stanley η οποία χαρακτήρισε μεν την ανακοίνωση της εταιρείας ως “αρνητική έκπληξη”, αλλά ανακοίνωσε ότι δεν αλλάζει τη σύσταση της για “υπεραπόδοση” της μετοχής και τιμή στόχο τα 64 ευρώ.

Σύμφωνα με τις δυο μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, η μετοχή της Metlen έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου και η ανατίμηση της σχετίζεται και με την πρόοδο που θα πετύχει η εταιρεία στις πωλήσεις ενεργειακών assets.