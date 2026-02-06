Τα-επόμενα-βήματα-της-unicredit-στην-alpha-bank

Η UniCredit πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό της στην Alpha Bank στο 33,3%. Την περασμένη Δευτέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη μετατροπή όλων των παραγώγων της σε μετοχές, αυξάνοντας το ποσοστό της στο 29,8%.

Χθες, η αξία του χαρτοφυλακίου της UniCredit στην ελληνική τράπεζα έφτασε τα 2,6 δισ. ευρώ, ένα χαρτοφυλάκιο που της έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη.

Η μετοχή της Alpha Bank χθες «έκλεισε» στα 3,79 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,12%, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται στα 8,775 δισ. ευρώ, λίγο πιο κάτω από τα 8,78 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.

Με τη μετατροπή της συνθετικής της θέσης (παράγωγα) σε μετοχές, η UniCredit επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής τράπεζας και στις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω της συνεργασίας τους. Επιπλέον, ο CEO της ιταλικής τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, έχει λάβει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (fit & proper), που του επιτρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή του στην Alpha Bank έως το 33,3%.

Ο Αντρέα Ορσέλ, ηγετική φυσιογνωμία του ιταλικού τραπεζικού κολοσσού UniCredit, έχει επανειλημμένα τονίσει με έμφαση ότι η UniCredit πιστεύει βαθιά στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού της συστήματος. Η επιτυχής στρατηγική συνεργασία με την Alpha Bank δίνει και στους δύο Ομίλους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους και να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς, όπως πληρωμές, εξειδικευμένες χρηματοδοτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, κεφαλαιαγορές, διαχείριση κεφαλαίων και ασφαλιστικά προϊόντα.

Η UniCredit εκτίμησε ότι η μετατροπή της συνθετικής θέσης σε μετοχές ήταν συμφέρουσα, λαμβάνοντας υπόψη και την άνοδο των τιμών των μετοχών. Η επίπτωση στο core tier 1 αναμένεται να είναι κατά 0,8% χαμηλότερη σε σύγκριση με το κόστος ανανέωσης των παραγώγων.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, έχει χαρακτηρίσει τη συνεργασία με την UniCredit ως «σηματοδότη των εξελίξεων», υπογραμμίζοντας τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο και τονίζοντας ότι αποτελεί «έναν από τους ισχυρότερους στρατηγικούς πυλώνες του μέλλοντός μας». Αναφέρθηκε επίσης σε ακόμη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και «νεωτερισμούς που δεν υπάρχουν σε άλλες τράπεζες» στους 30 τομείς συνεργασίας των δύο οργανισμών.

Επιπλέον, η Alpha Bank έχει ανακοινώσει investment day και προγραμματίζει να πραγματοποιήσει roadshows στις 13 χώρες όπου δραστηριοποιείται η UniCredit, οι οποίες πλέον αποτελούν πεδίο δράσης και για την ελληνική τράπεζα.

«Συνεργαζόμαστε αδιάλειπτα με την UniCredit για να παρέχουμε νέες δυνατότητες στους πελάτες μας, ώστε να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο Βασίλης Ψάλτης.

Ακίνητα- wealth management- Μέση Ανατολή

Η Alpha Bank ετοιμάζει τα επόμενα βήματα της, με στόχο κινήσεις χαμηλού ρίσκου που θα έχουν σημαντικές αποδόσεις για την κερδοφορία σε σύντομο χρόνο.

Τα ακίνητα είναι ένας τομέας όπου η τράπεζα έχει ήδη «χτίσει» πορτοφόλιο 800 εκατ. ευρώ, με τελευταίο απόκτημα το Μινιόν, επενδύοντας σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε μεγάλα αστικά κέντρα) και Κύπρο.

Επίσης η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να αποκτήσει μέσα στο έτος παρουσία στη Μέση Ανατολή, πιθανόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είτε με κατάστημα είτε με γραφείο αντιπροσωπείας.

Ο επόμενος στόχος του Βασίλη Ψάλτη είναι η ανάπτυξη του wealth management και corporate banking και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για να καταστεί το Λουξεμβούργο το κέντρο για την διαχείριση περιουσίας Ελλήνων, που διαθέτουν assets σε τράπεζες του εξωτερικού.

Ενώ με την απόκτηση της κυπριακής AstroBank, η Alpha Bank έχει διευρύνει τον ρόλο της ως χρηματοπιστωτική γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, προωθώντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί πως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του του έτους προχωρήσει και το rebranding της ελληνικής τράπεζας, με σεβασμό στην μακρόχρονη ιστορία της.