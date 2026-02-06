Το sell off «εξαΰλωσε» 1,2 τρισ. δολάρια στις Big Tech σε 96 ώρες – Φόβοι για «φούσκα» AI

Οι ανησυχίες για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη από τις Mag 7 πυροδότησαν μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων θέσεων.

Περίπου 1,2 τρισ. δολάρια έκαναν φτερά από τις μετοχές των Big Tech από την Τρίτη, καθώς οι φόβοι για τις δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη πυροδότησαν μαζικό sell off. Οι Microsoft, Nvidia, Oracle, Meta, Amazon και Alphabet είδαν τις μετοχές τους να υποχωρούν αισθητά μέχρι την Πέμπτη, καθώς τα επιχειρηματικά τους μεγέθη «έδειχναν» τεράστιες συνεχιζόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για ΑΙ.

Ο τίτλος της Amazon υποχωρεί 7% προσυνεδριακά την Παρασκευή, ενώ η Alphabet χάνει 0,7% και η Meta παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Τα σχέδια για διοχέτευση 660 δισ. δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη που ανακοινώθηκαν από ισχυρούς τεχνολογικούς κολοσσούς, θορύβησαν τους επενδυτές, καθώς το ποσό είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ.

Οι μετοχές εταιρειών που αναπτύσσουν υλικό για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν συνεχή μεταβλητότητα καθώς «η μετάδοση του αρνητικού κλίματος φαίνεται πως θα επικρατήσει», τόνισε στο CNBC ο Πολ Μάρκμαν, διευθυντής επενδύσεων της GAM Investments. «Τα ερωτήματα για την έκταση των κεφαλαιακών δαπανών λόγω αναβαθμίσεων των γλωσσικών μοντέλων, την τελική απόδοσή τους και τον φόβο για πιθανή υπερεκτίμησης της παραγωγικής ικανότητας θα είναι επίμονα», πρόσθεσε.

Η Amazon ήταν μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν τα μεγαλύτερα σχέδια δαπανών κεφαλαιακών δαπανών στο τρίμηνο. «Το βασικό στοιχείο των αποτελεσμάτων της Amazon ήταν ο όγκος κεφαλαιακών δαπανών των 200 δισ. δολαρίων, αυξημένος κατά +56% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και ο υψηλότερος μεταξύ των Mag 7», επεσήμανε η Μάμτα Βαλέχλα, αναλύτρια στην Quilter Cheviot, προσθέτοντας ότι οι δαπάνες αφορούσαν κυρίως τη μονάδα cloud, AWS.

Ενώ η διοίκηση της Amazon είναι σίγουρη για τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων, η έλλειψη ορατότητας δεν αρέσει στους επενδυτές, πρόσθεσε. «Ξαφνικά έχουμε περάσει από τον φόβο ότι δεν μπορείς να είσαι τελευταίος, σε επενδυτές που αμφισβητούν κάθε πτυχή στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης» συμπλήρωσε. Η Apple, από την άλλη πλευρά, που έχει αντιμετωπίσει πιέσεις από τη Wall Street για τη στρατηγική της στην ΑΙ πανηγυρίζει καθώς ο CEO Τιμ Κουκ, βλέπει «εκπληκτική» ζήτηση για το iPhone.