Χατζηδάκης:-Οι-παρεμβάσεις-για-τη-γραφειοκρατία-θα-είναι-άμεσης-εφαρμογής

«Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο θα γίνουν πράξη πριν τις εκλογές. Δεν είναι εξαγγελίες, είναι πολιτική που θα εφαρμοστεί αμέσως», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι προτεραιοποιήθηκαν 14 παρεμβάσεις «που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι αλλά ως άτομα που αξίζουν το σεβασμό». Είναι παρεμβάσεις που προέκυψαν από τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών και πολιτών που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε εξάλλου όσους έχουν αντίστοιχες προτάσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, στη σφαίρα της κοινής λογικής και στο πλαίσιο του Συντάγματος, να τις καταθέσουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης για να εξεταστούν άμεσα και να ρυθμιστούν εφόσον είναι εφικτό είπε σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Επανέλαβε δε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, τα τηλεφωνικά κέντρα 1555 για το υπουργείο Εργασίας και 1566 για το υπουργείο Υγείας, την προώθηση του Κτηματολογίου, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα, σημειώνοντας τα εξής:

-Η μετατροπή των συμβολαιογράφων σε «one stop shop» για τη μεταβίβαση ακινήτων είναι μια λύση που απλουστεύει τη ζωή όλων των συναλασσομένων, με αντίστοιχη προφανώς αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα προσφέρουν.

-Η ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας αντιμετωπίζει το φαινόμενο, ίδιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από υπηρεσίες του Δημοσίου ανά την Ελλάδα. Εφαρμόζεται ήδη στην ΑΑΔΕ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και θα επεκταθεί.

-Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας που θεσπίστηκε πρόσφατα για την εξέταση ενδοϋπηρεσιακών καταγγελιών επιφορτίζεται τώρα με την εξέταση των επώνυμων καταγγελιών των πολιτών. Όποια θέματα είναι πειθαρχικού χαρακτήρα θα παραπέμπονται στο αρμόδιο όργανο, για όσα χρειάζεται διοικητικός ή πολιτικός χειρισμός θα πηγαίνουν στον προϊστάμενο ή στον υπουργό. Η εξέταση των καταγγελιών δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στον πολίτη αλλά θα κάνει περισσότερο υπεύθυνο και τον ίδιο τον υπάλληλο.

-Η αντικατάσταση σειράς δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις είναι μια μεταβατική λύση έως ότου λειτουργήσει πλήρως η διαλειτουργικότητα, προκειμένου το Δημόσιο να μη ζητά από τον πολίτη πιστοποιητικά που το ίδιο ήδη κατέχει.

-Μπαίνει τέλος στις διεκδικήσεις περιουσιών από την πλευρά του Δημοσίου, με την επίκληση φιρμανιών από την εποχή της τουρκοκρατίας, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις διότι στόχος φυσικά δεν είναι να καλυφθούν καταπατητές και «πονηρούληδες».

-Με την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών οι υποθέσεις των πολιτών μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα, όπως έγινε στον ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων και όπως γίνεται ήδη με τους μηχανικούς στις Πολεοδομίες και τους λογιστές στην εφορία. Η τελική υπογραφή, παραμένει στον υπάλληλο του Δημοσίου.

-Ο πολίτης θα ενημερώνεται ψηφιακά για την πορεία της αίτησής του και τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος. «Χτίζουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα σεβασμού απέναντι στον πολίτη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

-Μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν κατασχεθεί πολλές φορές εμποδίζονται από την ΑΑΔΕ για υπερβολικούς λόγους. Στόχος είναι αν η οφειλή έχει ρυθμιστεί και έχει πληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα, το ακίνητο να απελευθερώνεται.