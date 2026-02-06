«All in» στην AI από 4 Big Tech – Κεφαλαιουχικές δαπάνες 650 δισ. δολαρίων το 2026

Αντίστοιχο ύψος δαπανών έχει να παρατηρηθεί από το Telecoms crash του 1990 (μετά το dot-com bubble), και την κατασκευή των σιδηροδρομικών δικτύων των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα.

Kεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδυαστικά θα φτάσουν περίπου τα 650 δισ. δολάρια το 2026 σχεδιάζουν για την τεχνητή νοημοσύνη 4 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς η απίστευτη ροή κεφαλαίων προορίζονται για νέα data centers και τη μακρά λίστα εξοπλισμού που απαιτείται για να λειτουργήσουν, όπως τσιπς, καλώδια και γεννήτριες ωθούν την κούρσα της ΑΙ να «τρέχει» με ασταμάτητο ρυθμό.

Οι δαπάνες από Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft, που κυνηγούν την κυριαρχία στην αναδυόμενη αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τροφοδοτούν την άνευ προηγουμένου άνθηση της ΑΙ. Κάθε μία από τις εκτιμώμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx – capital expenditures) των εταιρειών για φέτος θέτει ψηλά τον πήχη σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του -.

Αντίστοιχο ύψος δαπανών έχει να παρατηρηθεί τουλάχιστον από το Telecoms crash της δεκαετίας του 1990 (που ακολούθησε το dot-com bubble), και ίσως στην κατασκευή των σιδηροδρομικών δικτύων των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Μάλιστα, τόσοι πόροι σε έναν κλάδο έχουν να διοχετευθούν από τις μεταπολεμικές επενδύσεις σε αυτοκινητόδρομους και στα προγράμματα ανακούφισης της εποχής του New Deal.

Οι τέσσερις εταιρείες «βλέπουν τον αγώνα για την παροχή υπολογιστικής Τεχνητής Νοημοσύνης ως την επόμενη αγορά όπου ο νικητής τα παίρνει όλα ή έστω τα περισσότερα. Και καμία από αυτές δεν είναι διατεθειμένη να χάσει», τόνισε ο Γκιλ Λούρια, αναλυτής στην DA Davidson. Την περασμένη εβδομάδα, η Meta δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ολόκληρο το έτος θα ανέλθουν έως και στα 135 δισ. δολάρια – μια αύξηση περίπου 87%.

Η Microsoft ανέφερε την ίδια ημέρα αύξηση 66% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα διαθέσει σχεδόν 105 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο. Η είδηση ​​προκάλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της αγοραίας αξίας για οποιαδήποτε μετοχή.

Η Alphabet, που ιδρύθηκε σε ένα γκαράζ νότια του Σαν Φρανσίσκο το 1998, την Τετάρτη αναστάτωσε τους επενδυτές όταν αποκάλυψε μια πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες που ξεπέρασε όχι μόνο τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και τις δαπάνες ενός τεράστιου τμήματος της αμερικανικής βιομηχανίας – σχεδιάζει να διαθέσει έως και 185 δισ. δολάρια. Και η Amazon ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι ύψους 200 δισ. δολαρίων για το 2026.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες με έδρα τις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές εξοπλισμού, οι σιδηροδρομικές, οι εργολάβοι άμυνας, οι ασύρματοι πάροχοι, οι εταιρείες παράδοσης δεμάτων, μαζί με την Exxon Mobil, την Intel, την Walmart προβλέπεται να δαπανήσουν συνολικά 180 δισ. δολάρια το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε το -.

Κάθε τεχνολογικός γίγαντας έχει χαράξει μια ελαφρώς διαφορετική διαδρομή για την απόσβεση των επενδύσεών του, αλλά οι δαπάνες του βασίζονται στην κατεύθυνση: ότι το ChatGPT της OpenAI και τα ανταγωνιστικά εργαλεία που είναι ικανά να δημιουργούν κείμενο και να εμφανίζουν στοιχεία ανθρώπινης συλλογιστικής θα διαδραματίσουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους στην εργασία και στο σπίτι.