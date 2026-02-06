box-now:-Επενδύσεις-10-εκατ.-ευρώ-το-2026-και-επέκταση-σε-νέες-αγορές

Σε επιτάχυνση των επενδύσεων αλλά και της γεωγραφικής επέκτασης οδηγεί την BOX NOW το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων.

Σε επιτάχυνση των επενδύσεων αλλά και της γεωγραφικής επέκτασης οδηγεί την BOX NOW το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, ο Λευτέρης Παπαδημητρίου CEO της BOX NOW Ελλάδας, η εταιρεία δρομολογεί για το 2026 επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι από την έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας το 2021 έως σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότερους από 3,5 εκατ. πελάτες.

Συγκεκριμένα, η BOX NOW υλοποιεί εφέτος εκτεταμένο πλάνο ανάπτυξης με στόχο τις 300.000 θυρίδες, μεγαλύτερα lockers και επέκταση σε νέες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων νησιών όπως η Τήνος, η Μύκονος, η Σύρος και η Σαντορίνη. Η BOX NOW διαχειρίζεται στην Ελλάδα δίκτυο με περισσότερες από 200.000 θυρίδες σε 2.300 σημεία σε πάνω από 560 πόλεις, καλύπτοντας το 94% της επικράτειας. Στόχος της διοίκησης είναι το 2026 η BOX NOW να διαχειρίζεται τουλάχιστον 300.000 θυρίδες σε 2.700-2.800 διαφορετικά σημεία. Επίσης, συνεργάζεται με περισσότερα από 7.000 e-shops και εμπορικές επιχειρήσεις, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Παράλληλα, επενδύει σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα. Συνολικά ο στόχος είναι να επεκταθεί σε 28.000 τμ. από 18.000 τ.μ. που είναι σήμερα. Ειδικότερα στην Αττική προβλέπεται η τοποθέτηση πλήρους αυτοματισμού διαλογής δεμάτων (sorting machine) για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική διανομή των δεμάτων.

Την ίδια ώρα, δίνεται έμφαση στη διεθνή επέκταση της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η BOX NOW δρομολογεί συνεργασίες για την επέκτασή της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Ήδη έχει παρουσία σε Βουλγαρία, Κύπρο και Κροατία με την υπηρεσία «Στείλε Δέμα» με τον επόμενο στόχο να είναι η Σλοβενία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου, Δημήτρη Ανδριώτη, τον Μάιο ξεκινά η δραστηριότητα της BOX NOW στη Σλοβενία με 36.000 θυρίδες ενώ σχεδιάζεται η περαιτέρω επέκταση σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο την αύξηση της συνολικής της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 η BOX NOW μοίρασε περίπου 44 εκατ. δέματα στις χώρες που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία). Στόχος είναι το 2026 αυτό το νούμερο να υπερδιπλασιαστεί σε όλες τις χώρες και συγκεκριμένα να διανεμηθούν περίπου 81 εκατ. δέματα στις χώρες δραστηριοποίησης. «Έχουμε αναπτύξει στις 4 χώρες που δραστηριοποιούμαστε ένα δίκτυο που αριθμεί 4.500 lockers ενώ οι διαθέσιμες θυρίδες που υπάρχουν για τους καταναλωτές είναι 360.000. Το 2026 συνεχίζουμε την επιθετική ανάπτυξη των lockers. Το πλάνο μας για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνει 5.500 lockers που θα υποστηρίξουν 600.000 θυρίδες» τόνισε.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο τζίρος το 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 28 εκατ. ευρώ έχοντας διπλασιαστεί από τα περίπου 14 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ για το 2026 υπολογίζει πως ο τζίρος θα αυξηθεί κατά 70-80%.

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και είναι στο DNA της BOX NOW. Το BOX NOW App, με περισσότερα από 1 εκατ. downloads, προσφέρει πλήρη διαχείριση αποστολών σε πραγματικό χρόνο, ενώ η εταιρεία αξιοποιεί AI Chatbot ως επιπλέον κανάλι επικοινωνίας για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών. Παράλληλα, καινοτόμες λύσεις όπως σύστημα αντικειμένων που χρειάζονται ειδική μεταχείριση με χρήση αυτόματης κατηγοριοποίησης εικόνων, βελτιώνουν τη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα των δεμάτων.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται η βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, τα BOX NOW lockers λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε αποστολής, ενώ η χρήση έξυπνων δρομολογίων περιορίζει τις περιττές μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, η BOX NOW επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον καινοτομίας και συνεργασίας, με περισσότερες από 200 νέες θέσεις εργασίας να αναμένονται εντός του 2026.

Η BOX NOW είναι μέλος του Emma Capital Group, ενός διεθνούς επενδυτικού ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, μέσα από επενδύσεις όπως ο ΟΠΑΠ και η Profarm.

--