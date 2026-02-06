Dow Jones: Ιστορικό ρεκόρ πάνω από τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά σε 129 χρόνια

Η Wall Street πανηγυρίζει, οι αναλυτές μετρούν τους κινδύνους – τι σηματοδοτεί το ψυχολογικό φράγμα και τι περιμένουν οι αγορές

Ο Dow Jones Industrial Average έγραψε ιστορία την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 50.000 μονάδες — ένα ψυχολογικό φράγμα που σηματοδοτεί τόσο τη δύναμη της αμερικανικής εταιρικής μηχανής όσο και τις αντιφάσεις μιας αγοράς που κινείται ανάμεσα στην ευφορία και τον φόβο.

Ο εμβληματικός δείκτης των 30 blue-chip μετοχών εκτοξεύτηκε κατά 1.207 μονάδες, ήτοι +2,47%, κλείνοντας στις 50.115,67 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,97% στις 6.932 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 2,18%, φτάνοντας τις 23.031 μονάδες. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά από τριήμερο ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας, που πυροδοτήθηκε από ανακοινώσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και αναθεωρήσεις εταιρικών προβλέψεων.

Τι οδήγησε τον Dow στις 50.000

Η εκρηκτική άνοδος της Παρασκευής δεν ήταν τυχαία. Αντανακλά τη σύγκλιση πολλαπλών παραγόντων που τροφοδοτούν τη μεγαλύτερη bull market πολλών δεκαετιών.

Ο πρώτος και ίσως σημαντικότερος παράγοντας είναι η διεύρυνση της ανόδου πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο. Όπως επεσήμανε ο Matt Dmytryszyn, επικεφαλής επενδύσεων της Composition Wealth, το γεγονός ότι ο Dow — και όχι ο τεχνοβαρής Nasdaq — πρωτοστατεί στα ρεκόρ, αποδεικνύει πως η αγορά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase, βιομηχανικοί γίγαντες όπως η Caterpillar, καθώς και εταιρείες υγείας και καταναλωτικών αγαθών, απορροφούν πλέον ένα αυξανόμενο μερίδιο της ζήτησης από τους θεσμικούς επενδυτές.

Δεύτερος κρίσιμος παράγοντας είναι η νομισματική πολιτική. Η Federal Reserve μείωσε τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% έως τον Δεκέμβριο του 2025, μειώνοντας δραστικά το κόστος δανεισμού για τις κεφαλαιοβόρες βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Dow. Οι αγορές αναμένουν περαιτέρω μειώσεις μέσα στο 2026, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τα εταιρικά κέρδη.

Τρίτον, η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης Trump παρέχει πρόσθετα ερεθίσματα. Οι φορολογικές μειώσεις, η απορρύθμιση κλάδων και η δέσμευση για μεγάλα έργα υποδομών λειτουργούν ως καταλύτες. Ο πρόεδρος Trump πανηγύρισε το ιστορικό ρεκόρ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, χαρακτηρίζοντάς το ως επίτευγμα που συμβαίνει «για πρώτη φορά στην Ιστορία».

Τέταρτον, τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά. Οι εταιρείες του Dow στοχεύουν σε αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 8-12%, με πρωτοπόρους τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τον κλάδο υγείας. Η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη, ιδιαίτερα από τα ευπορότερα νοικοκυριά που βλέπουν τα χαρτοφυλάκιά τους να μεγαλώνουν, τροφοδοτεί τη ζήτηση.

Πέμπτος παράγοντας είναι η ανάκαμψη από το σοκ των δασμών. Τον Απρίλιο του 2025, ο δείκτης είχε βυθιστεί κάτω από τις 37.000 μονάδες — πτώση 18% από τα υψηλά του Δεκεμβρίου 2024 — μετά την ανακοίνωση εκτεταμένου δασμολογικού καθεστώτος από τον πρόεδρο Trump. Ωστόσο, η μερική αναδίπλωση στις πιο ακραίες δασμολογικές προτάσεις επέτρεψε στον Dow να ανακάμψει θεαματικά: ξεπέρασε εκ νέου τις 45.000 τον Αύγουστο 2025 και στη συνέχεια διέσπασε με ταχύτητα τα επίπεδα των 46.000, 47.000 και 48.000 τους επόμενους μήνες.

Τέλος, η γεωπολιτική αβεβαιότητα — παραδόξως — λειτούργησε ευεργετικά. Παρά τις εντάσεις γύρω από το Ιράν, τη διαμάχη Ουάσιγκτον-Βρυξελλών για τη Γροιλανδία και τη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο, οι επενδυτές προτίμησαν να εστιάσουν στα θεμελιώδη μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας αντί να πουλήσουν πανικόβλητα.

Η ανατομία μιας εβδομάδας ακραίων μεταβολών

Η εβδομάδα που κατέληξε στο ιστορικό ρεκόρ ήταν οτιδήποτε άλλο παρά ήρεμη. Στις αρχές της εβδομάδας, ένα μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές λογισμικού και τεχνολογίας συγκλόνισε τις αγορές, πυροδοτημένο από νέες ανακοινώσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα επιχειρηματικά μοντέλα πολλών εταιρειών λογισμικού. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF υποχώρησε πάνω από 24% από την αρχή του 2026.

Παρ’ όλα αυτά, η Παρασκευή έφερε εντυπωσιακή αντιστροφή. Η Nvidia εκτοξεύτηκε πάνω από 7%, ενώ η Broadcom και η Tesla κατέγραψαν σημαντικά κέρδη. Αντίθετα, η Amazon υποχώρησε κατά 7% αφού ανακοίνωσε σχέδια κεφαλαιακών δαπανών ύψους 200 δισ. δολαρίων για το 2026, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπολείπονταν των προσδοκιών.

Θετικά σήματα ήρθαν και από την πλευρά του καταναλωτή: η έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν κατέγραψε βελτίωση στις 57,3 μονάδες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού υποχώρησαν στο 3,5% — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2025.

Από τις 12 μετοχές του 1896 στις 50.000 μονάδες: μια ιστορική αναδρομή

Ο Dow Jones δεν είναι απλώς ένας χρηματιστηριακός δείκτης — είναι ζωντανό χρονικό του αμερικανικού καπιταλισμού. Ιδρύθηκε το 1896 από τους δημοσιογράφους Charles Dow και Edward Jones και αρχικά περιελάμβανε μόλις 12 βιομηχανικές μετοχές, μεταξύ των οποίων η General Electric, η National Lead και η Tennessee Coal, Iron and Railroad Company. Το 1928, ο δείκτης επεκτάθηκε στις 30 μετοχές — αριθμό που διατηρεί μέχρι σήμερα, αν και η σύνθεσή του έχει αλλάξει δεκάδες φορές, αντικατοπτρίζοντας τη μετάβαση της αμερικανικής οικονομίας από τη βαριά βιομηχανία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και τα καταναλωτικά αγαθά.

Ο δρόμος προς τις 50.000 μονάδες ήταν μακρύς και γεμάτος δραματικές ανατροπές:

Τον Νοέμβριο του 1972, ο Dow έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 1.000 μονάδες — ένα ορόσημο που χρειάστηκε 76 ολόκληρα χρόνια για να επιτευχθεί. Ακολούθησε η κρίση πετρελαίου, ο πληθωρισμός της δεκαετίας του ’70 και η μακρά στασιμότητα.

Τον Μάρτιο του 1999, εν μέσω της φούσκας των dot-com, ο δείκτης ξεπέρασε τις 10.000 μονάδες. Η ευφορία δεν κράτησε πολύ: η κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών και τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου τον οδήγησαν σε παρατεταμένη πτώση.

Τον Μάιο του 2013, οι 15.000 μονάδες σηματοδότησαν την ανάκαμψη μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2008-2009 και τη μαζική ποσοτική χαλάρωση της Fed.

Τον Ιανουάριο του 2017, λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Donald Trump στην πρώτη του θητεία, ο Dow ξεπέρασε τις 20.000 μονάδες, τροφοδοτημένος από υποσχέσεις φορολογικών μειώσεων και απορρύθμισης.

Τον Νοέμβριο του 2020, εν μέσω πανδημίας COVID-19 αλλά μετά τα πρωτοφανή πακέτα στήριξης, ο δείκτης διέσπασε τις 30.000 μονάδες.

Τον Μάιο του 2024 ήρθαν οι 40.000, ακολουθούμενες από τις 45.000 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Και τώρα, στις 6 Φεβρουαρίου 2026, οι 50.000 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Dow χρειάστηκε μόλις 20 μήνες για να καλύψει την απόσταση από τις 40.000 στις 50.000 — μια επιτάχυνση που αντικατοπτρίζει τόσο τη δυναμική της αγοράς όσο και τον πληθωρισμό των τιμών ενεργητικού.

Η σκοτεινή πλευρά του ρεκόρ

Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, η εικόνα δεν είναι τόσο ρόδινη όσο υποδηλώνουν οι τίτλοι. Ο δείκτης CNN Fear and Greed Index κατέγραφε «φόβο» ακόμα και την ημέρα του ρεκόρ, σηματοδοτώντας πως η αισιοδοξία δεν είναι καθολική.

Η καταναλωτική δαπάνη — ένας από τους πυλώνες της ανόδου — παρουσιάζει ρωγμές. Σύμφωνα με αναλυτές, οι πλουσιότερες οικογένειες που κατέχουν μετοχές οδηγούν τη δαπάνη, ενώ τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος εξακολουθούν να πιέζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Η έρευνα του Μίσιγκαν αποκάλυψε ότι η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε μόνο για τους καταναλωτές με τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια, ενώ «στασίμευε σε θλιβερά επίπεδα» για τους υπόλοιπους.

Ταυτόχρονα, οι αποτιμήσεις βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ο Daniel Skelly, επικεφαλής στρατηγικής της Morgan Stanley, προειδοποίησε ότι οι μετοχές «αντικατοπτρίζουν ήδη αισιόδοξες εκτιμήσεις για αύξηση παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους μέσω τεχνητής νοημοσύνης», θέτοντας έναν ψηλό πήχη που δύσκολα θα διατηρηθεί. Ο Relative Strength Index (RSI) βρίσκεται πάνω από το 70, σηματοδοτώντας υπεραγορασμένες συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς μετοχές ξεπέρασαν σε απόδοση τις αμερικανικές το 2025 για πρώτη φορά εδώ και χρόνια — μια τάση που συνεχίζεται και στην αρχή του 2026, εγείροντας ερωτήματα για το αν η υπεροχή της Wall Street πλησιάζει στο τέλος της.

Η πρόβλεψη: πού οδεύει ο Dow Jones

Τι περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα; Οι αναλυτές διχάζονται, αλλά το βασικό σενάριο παραμένει θετικό — με σημαντικές επιφυλάξεις.

Οι θεσμικές εκτιμήσεις κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα. Η Bank of America στοχεύει σε 50.000-51.000 μονάδες, η Deutsche Bank είναι πιο αισιόδοξη με στόχο τις 54.000, ενώ ο Ed Yardeni εκτιμά ότι ο δείκτης μπορεί να φτάσει τις 52.000. Τεχνική ανάλυση δείχνει πως σε περίπτωση καθαρής διάσπασης των 50.000, ένα «εξαντλητικό ράλι» θα μπορούσε να ωθήσει τον δείκτη στις 51.300-53.000 μονάδες εντός του πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Μια σημαντική διόρθωση προς τις 45.000 μονάδες — το στήριγμα της πρωτογενούς ανοδικής τάσης — θεωρείται πιθανή μέσα στο 2026. Ο κύριος κίνδυνος παραμένει ένα «πολιτικό λάθος» εκ μέρους της Fed, αν σταματήσει τις μειώσεις επιτοκίων πρόωρα σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πληθωρισμού. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η πιθανή κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου και η αβεβαιότητα γύρω από τον νέο πρόεδρο της Fed, Kevin Warsh, αποτελούν πρόσθετες πηγές μεταβλητότητας.

Ο Doug Beath της Wells Fargo πιστεύει ότι οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αγνοούν τον «θόρυβο των αρνητικών τίτλων» και να εστιάζουν στις «θετικές δυνάμεις που βλέπουμε να ωθούν την ανάπτυξη: φορολογικές μειώσεις, απορρύθμιση και μειωμένα βραχυπρόθεσμα επιτόκια». Παράλληλα, όμως, προειδοποιεί ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν εμφανιστούν περίοδοι αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς οι εταιρείες ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι εκτιμήσεις είναι κλιμακωτά θετικές: αρκετοί αναλυτές προβλέπουν ότι ο Dow θα μπορούσε να φτάσει τις 60.000 μονάδες μέχρι το 2030, εφόσον η αύξηση κερδών παραμείνει υγιής και η δημοσιονομική πολιτική φιλική προς τις αγορές.

Μία πράγμα είναι βέβαιο: το ψυχολογικό φράγμα των 50.000 μονάδων έχει πλέον σπάσει. Αν ο δείκτης εδραιωθεί πάνω από αυτό το επίπεδο ή αν η διάσπαση αποδειχθεί εφήμερη, θα κριθεί στα αποτελέσματα χρήσης του τρέχοντος τριμήνου, στις αποφάσεις της Fed και στο γεωπολιτικό κλίμα — τρεις μεταβλητές που καθεμία από μόνη της μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.