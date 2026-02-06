Close Menu
    Friday, February 6
    e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 9 έως 13 Φεβρουαρίου

    Οικονομία 1 Min Read

    Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα πληρωθούν στο διάστημα 9-13 Φεβρουαρίου σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα:

    • Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    ΔΥΠΑ:

    • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

