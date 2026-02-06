ekt:-Πώς-η-είσοδος-της-Βουλγαρίας-στην-Ευρωζώνη-«ανακατεύει-την-τράπουλα»

Τις επιπτώσεις για το κεφάλαιο της ΕΚΤ αλλά και τις αλλαγές που εισάγονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα δικαιώματα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και στο Ευρωσύστημα, εξηγούν σε άρθρο τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι David Baez Seara και Desislava Deyanova, νομικός και μέλος της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB) αντίστοιχα.

Πώς επηρεάζει το κεφάλαιο της ΕΚΤ

Όπως εξηγούν οι συντάκτες εν λόγω άρθρου, η ΕΚΤ διαθέτει δικό της κεφάλαιο, το οποίο της επιτρέπει να λειτουργεί και να διαφυλάσσει την οικονομική της ανεξαρτησία, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 10,8 δισεκ. ευρώ και κατανέμεται μεταξύ όλων των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ.

Το μερίδιο κάθε κεντρικής τράπεζας υπολογίζεται από την ΕΚΤ με βάση τον συντελεστή κατανομής κεφαλαίου, ο οποίος αντανακλά το μερίδιο του εκάστοτε κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ. Σύμφωνα με τον συντελεστή κατανομής κεφαλαίου, το μερίδιο της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB) στο σύνολο είναι 0,9783%, που αντιστοιχεί σε 105,9 εκατ. ευρώ. Αυτό ίσχυε ακόμη και πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από τη χώρα την 1η Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, αυτό που άλλαξε την ημερομηνία αυτή ήταν το ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της BNB που είχε καταβάλει στην ΕΚΤ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο το 3,75% του συνολικού μεριδίου τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ ως συνεισφορά στα λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ. Αυτό στην πράξη σήμαινε, εξηγούν οι συντάκτες, ότι πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα, η Βουλγαρία είχε ήδη καταβάλει λίγο λιγότερο από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν εντάχθηκε στο Ευρωσύστημα, η BNB έπρεπε να καταβάλει το υπόλοιπο 96,25% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της, που ανερχόταν σε 101,9 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ένταξη της Βουλγαρίας στο Ευρωσύστημα αύξησε το συνολικό ποσό του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΕΚΤ σε 9 δισ. ευρώ, με το ποσό αυτό να αντανακλά το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εξαιρουμένων των ποσών που οι έξι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ αλλά μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη καταβάλει.

Η ιδιότητα της BNB πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα σήμαινε ότι δεν είχε δικαίωμα να λάβει μερίδιο από τα διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ και επίσης δεν ήταν υποχρεωμένη να χρηματοδοτήσει τυχόν ζημίες της. Τώρα, ως μέτοχος της ΕΚΤ, η BNB δικαιούται το πλήρες μερίδιό της από τα κέρδη και τα έσοδα της ΕΚΤ, ενώ μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να συνεισφέρει στις ζημίες της ΕΚΤ.

Πώς αλλάζει η διαδικασία λήψης αποφάσεων

Ακόμα μια αλλαγή που έχει επέλθει με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Κεντρικής τράπεζάς της στο Ευρωσύστημα είναι αυτή στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Έτσι, λοιπόν, οι συντάκτες αναφέρουν τις εξής λεπτομέρειες σχετικά με τη πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων: