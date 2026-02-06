goldman-sachs:-Επιστρατεύει-την-ai-της-anthropic-αντί-υπαλλήλων-σε-λογιστική-και-συμμόρφωση

Στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση κρίσιμων λειτουργιών προχωρά η Goldman Sachs, συνεργαζόμενη με την Anthropic για την ανάπτυξη αυτόνομων AI agents σε τομείς όπως η λογιστική συναλλαγών και ο έλεγχος και onboarding πελατών.

Σύμφωνα με τον CIO της Goldman Sachs, Μάρκο Αρτζέντι, μηχανικοί της Anthropic συνεργάζονται εδώ και έξι μήνες με την τράπεζα, αναπτύσσοντας συστήματα βασισμένα στο μοντέλο Claude, τα οποία στοχεύουν στη δραστική μείωση του χρόνου που απαιτούν ιδιαίτερα σύνθετες και υψηλού όγκου διαδικασίες.

«Ψηφιακός συνάδελφος» για σύνθετες λειτουργίες

Η Goldman περιγράφει τα νέα εργαλεία ως έναν «ψηφιακό συνάδελφο», ικανό να χειρίζεται κανόνες, δεδομένα και κρίση σε επαγγέλματα με έντονο κανονιστικό φορτίο. To project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η διάθεση των AI agents αναμένεται «σύντομα», χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως μεταδίδει το CNBC.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στη διοίκηση είναι ότι η τεχνολογία ξεπέρασε τον αρχικό ρόλο της στον προγραμματισμό, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σε πιο «βαριές» λειτουργίες, όπως η λογιστική και η κανονιστική συμμόρφωση, όπου απαιτείται συνδυασμός ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων και εφαρμογής πολύπλοκων κανόνων.

Όχι άμεσες περικοπές προσωπικού

Παρά το γεγονός ότι η Goldman απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους στους τομείς που θα καλύπτει η AI, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένονται άμεσες περικοπές θέσεων εργασίας.

Στόχος είναι κυρίως η αύξηση της αποδοτικότητας και ο περιορισμός της μελλοντικής αύξησης προσωπικού, στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης γύρω από τη γενετική AI, το οποίο έχει περιγράψει ο CEO David Solomon.

Σήμα προς την αγορά λογισμικού

Η κίνηση της Goldman έρχεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στα μοντέλα της Anthropic έχουν πυροδοτήσει έντονες αναταράξεις στον κλάδο του λογισμικού, με επενδυτές να επαναξιολογούν ποιοι πάροχοι και επιχειρηματικά μοντέλα κινδυνεύουν από την ταχεία αυτοματοποίηση σύνθετων, κανόνα-βασισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με τη Goldman, τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν AI agents ακόμη και για εσωτερική παρακολούθηση προσωπικού ή για την παραγωγή επενδυτικών παρουσιάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον από τον πειραματισμό στην καρδιά των τραπεζικών λειτουργιών.