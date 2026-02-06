Close Menu
    Stellantis: Αναμένει επιβαρύνσεις 22,2 δισ. ευρώ – Βουτιά 20% για τη μετοχή, ανεστάλη η διαπραγμάτευσή της

    Ευρώπη 1 Min Read

    Η Stellantis ανακοίνωσε ότι αναμένει επιβαρύνσεις ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, πριν από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της για το 2025.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλο-ιταλο-αμερικανικού ομίλου, πρόκειται για το «κόστος μιας βαθιάς αλλά απαραίτητης “επανεκκίνησης” για να επανατοποθετηθούν οι πελάτες στο επίκεντρο και να υποστηριχθεί η κερδοφόρα ανάπτυξη», ενώ ο κατασκευαστής προετοιμάζει την παρουσίαση του νέου στρατηγικού του σχεδίου την άνοιξη.

    Οι μετοχές της στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου κατρακύλησαν μέχρι 20%, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η διαπραγμάτευση της μετοχής.

    Σε αναγνώριση αυτής της καθαρής ζημίας, ανέστειλε το μέρισμα για το 2026 και σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ εκδίδοντας υβριδικά ομόλογα ((hybrid bonds).

    Για το 2026, ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας στοχεύει σε μεσαία μονοψήφια ποσοστιαία αύξηση των καθαρών εσόδων και σε χαμηλή μονοψήφια αύξηση του προσαρμοσμένου περιθωρίου λειτουργικών κερδών.

    Με πληροφορίες από CNBC, Reuters

