Stellantis: Αναμένει ζημίες 26 δισ. ευρώ – «Βουτιά» 19% της μετοχής

Αναγνωρίζοντας την κατάσταση, ανέστειλε την καταβολή μερίσματος και σχεδιάζει να αντλήσει έως και 5 δισ. ευρώ από την έκδοση υβριδικών ομολόγων.

«Βουτιά» πάνω από 19% κάνει την Παρασκευή η μετοχή της Stellantis στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι αναμένει ζημίες 22 δισ. ευρώ από την αναδιάρθρωση προκειμένου να επιταχυνθεί η κυκλοφορία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Επιπλέον, η κατασκευάστρια εταιρεία της Jeep δημοσίευσε προκαταρκτικά στοιχεία για το δ’ τρίμηνο του 2025, αναφέροντας ότι αναμένει καθαρές ζημίες. Αναγνωρίζοντας την κατάσταση, ανέστειλε την καταβολή μερίσματος και σχεδιάζει να αντλήσει έως και 5 δισ. ευρώ από την έκδοση υβριδικών ομολόγων.

Για το 2026, στοχεύει σε αύξηση των καθαρών εσόδων κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό και σε αύξηση του προσαρμοσμένου περιθωρίου λειτουργικού κέρδους κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

«Οι χρεώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της υπερεκτίμησης του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης που μας απομάκρυνε από τις πραγματικές ανάγκες, τα μέσα και τις επιθυμίες πολλών αγοραστών αυτοκινήτων», είπε ο CEO της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα.

«Επιπλέον, αντικατοπτρίζουν την επίδραση της προηγούμενης κακής λειτουργικής εκτέλεσης, κάτι με το οποίο ασχολείται η νέα μας ομάδα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η αναστολή του μερίσματος και η έκδοση ομολόγου θα τη βοηθήσει να προστατεύσει τους ισολογισμούς της και παρουσίασε τις δράσεις που είχε κάνει πέρσι ως μέρος της στρατηγικής επανεκκίνησης.

Μεταξύ άλλων, αυτές περιλάμβαναν την ανακοίνωση της «μεγαλύτερης επένδυσης στην ιστορία της Stellantis στις ΗΠΑ» ύψους 13 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα τετραετίας καθώς και την κυκλοφορία 10 νέων μοντέλων, την ακύρωση προϊόντων που δεν απέφεραν κέρδη και την αναδιάρθρωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας.

Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, το μερίδιο αγοράς της Stellantis στην αμερικανική αγορά αυξήθηκε στο 7,9%, ενώ η εταιρεία δήλωσε ότι διατήρησε τη δεύτερη θέση στην αγορά στην διευρυμένη Ευρώπη.

Τα πλήρη αποτελέσματα για 2025 αναμένεται να δημοσιευθούν στις 26 Φεβρουαρίου.