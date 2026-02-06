vodafone-Ελλάδος:-Πώς-κινήθηκαν-τα-αποτελέσματα-του-γ’-τριμήνου

Αύξηση εσόδων λόγω έργων πληροφορικής και μικρή άνοδος πελατών σταθερής λόγω βελτίωσης εμπειρίας πελάτη, παρουσίασε η Vodafone το γ΄τρίμηνο.

Με άνοδο εσόδων λόγω των έργων πληφοροικής και οριακή άνοδο πελατών έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους για την Vodafone Ελλάδος. Την ίδια περίοδο η ελληνική θυγατρική του βρετανικού ομίλου, τα ηνία της οποίας έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό ο Αχιλλέας Κανάρης, συνέχισε να αυξάνει τα συμβόλαια κινητής, έναντι των καρτοσυμβολαίων, με το μέσο έσοδο ανά πελάτη όμως, να μειώνεται οριακά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο βρετανικός όμιλος τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν σε 247 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Σημειωτέον ότι το αντίστοιχο διάστημα του οικονομικού έτους 2024-2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ. Αρωγός στην αύξηση αυτή ήταν τα έργα πληροφορικής και το τμήμα ICT, το οποίο φαίνετια να έχει εδραιώσει την θέση του στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται και στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες δεν αντανακλά αποκλειστικά οργανική ανάπτυξη, αλλά αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στη χρονική μετατόπιση της εκτέλεσης έργων στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ρουμανία. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, γεγονός που είχε ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου, όπου η υποχώρηση των εσόδων αποδόθηκε στη σταδιακή ολοκλήρωση των προαναφερθέντων έργων.

Πώς κινήθηκε σταθερή και κινητή

Στην περίπτωση της κινητής, η στροφή των πελατών από την καρτοκινητή σε συμβόλαια, φάνηκε να συνεχίζεται, παίρνοντας την σκυτάλη από το προηγούμενο τρίμηνο. Για την ακρίβεια στο γ’ τρίμηνο οι νέες συνδέσεις συμβολαίου έφτασαν τις 29 χιλιάδες ενώ στον αντίποδα τα πακέτα καρτοκινητής μειώθηκαν αισθητά περισσότερο, κατά 96 χιλιάδες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων κινητής να μειωθεί στα 4,040 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 έναντι 4,107 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και 4,326 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο το ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου επί του συνόλου των πελατών κινητής έφτασε στο 54,2% από 52,6% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Στην περίπτωση της σταθερής, οι συνδέσεις έφτασαν τις 909 χιλιάδες στο τέλος του τρίτου τριμήνου, κινούμενες ελαφρά υψηλότερα έναντι των 908 χιλιάδων στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Παρότι η αύξηση ήταν οριακή είναι η πρώτη που καταγράφεται την τελευταία τετραετία με την εταιρεία να σημειώνει ότι υποστηρίζεται κυρίως από την βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η άνοδος συμβαδίζει με τους στόχους της νέας διοίκησης, τους οποίους είχε ανακοινώσει προ μηνών ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Σε επίπεδο μέσου εσόδου ανά πελάτη κινητής (ARPU), καταγράφηκε μικρή πτώση. Στην περίπτωση της κινητής παρέμεινε στα 11 ευρώ το μήνα ενώ το ARPU των συμβολαίων ήταν στα 15,6 ευρώ έναντι 16 ευρώ. Το μέσο έσοδο της καρτοκινητής έφτασε τα 5,7 ευρώ κινούμενο στα ίδια περίπου επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα (5,8 ευρώ).

Τέλος αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση και της διακίνησης δεδομένων μέσω κινητής, όπου έφτασε σε νέα επίπεδα ρεκόρ των 208 TB έναντι 171,3 TB το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σημειώνεται ότι ο βρετανικός όμιλος δεν ανακοινώνει τα συνολικά έσοδα και λειτουργική κερδοφορία για το γ’ τρίμηνο θυγατρικών του όπως είναι αυτή στην Ελλάδα.